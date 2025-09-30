Orbán Viktor reagált Robert Fico kijelentésére (videó)

„Ez nem jobboldali vagy baloldali, liberális vagy konzervatív, de sikerült elérnünk, hogy az alkotmányba bekerült az, hogy a házasság egy férfi és egy nő összeköttetése. Az alkotmányba sikerült azt is lefektetnünk, hogy csak két nemet ismerünk, férfi és női nemet” – idézte a Magyar Nemzet Robert Fico beszédének részletét, amely a Mária Valéria hídnál hangzott el, ahol Orbán Viktorral közösen mondott beszédet a híd 130. születésnapját ünnepelve.

Azt is beleírták az alkotmányba, hogy a férfi és a nő egyenrangúak

– reagált beszédében Orbán Viktor.

„Ehhez is gratulálok.”

Tudod, Robert, itt, Magyarországon mi, férfiak már régóta küzdünk ezért

– tette hozzá a miniszterelnök.

A Mária Valéria hidat ünneplő miniszterelnöki beszédekről a Magyar Nemzet tudósítását ITT olvashatja el.