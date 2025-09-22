szeptember 23., kedd

Óriási tapsot kapott a magyar családpolitika az ENSZ ülésén

Címkék#Szijjártó Péter#ENSZ#családpolitika

Szijjártó Péter New Yorkban leszögezte, hogy Magyarországon továbbra is a családokat tekintik a társadalom alapjának.

MW

Nyílt színi tapsot kapott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn New Yorkban, amikor is egy rendezvényen arról beszélt, hogy a család anyából, apából és gyermekekből áll, ahol az anya nő, az apa pedig férfi. A külügyminiszter a magyar családpolitika kapcsán kiemelte: hazánk továbbra is a családokat tekinti a társadalom alapjának – írja a Magyar Nemzet

Szijjártó Péter
Fotó: MTI/KKM

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ keretein belül megvalósuló magyar–török szervezésű, családpolitikai témájú eseményen először is leszögezte, hogy Magyarországon továbbra is a családokat tekintik a társadalom alapjának, miközben napjainkban már magát ezt a kifejezést is komoly kihívások érik, nem beszélve annak lényegéről.

Ezért fontosnak tartotta annak gyors tisztázását, hogy a magyarok mit értenek a család fogalma alatt.

Mi család alatt az anyát, az apát és a gyermekeket értjük. És hogy Európában is egyértelmű legyen: az anya nő, az apa férfi (…) Az alaptörvényünk ebből a szempontból teljesen egyértelmű, nagyon világosan kimondja, hogy házasság egy férfi és egy nő között köthető

– húzta alá, mire a közönség megtapsolta.

Ezután kifejtette, hogy nem pusztán a magyar alkotmány családközpontú, hanem a kormány gazdasági stratégiája is az, hiszen hazánk a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamai között öt százalékkal az első helyen áll abban, hogy a bruttó hazai termék mekkora részét fordítja családtámogatásokra.

Jelenleg Magyarországon családközpontú adórendszer-forradalom zajlik (…) Ennek alapelve, hogy ha valakik úgy döntenek, hogy gyermeket akarnak, akkor ez nem hozhatja kedvezőtlenebb helyzetbe őket. Mi a gyereket áldásnak tekintjük, s gondoskodunk arról, hogy a családok annyi gyereket vállalhassanak, amennyit csak akarnak

– jelentette ki.

Szijjártó Péter ezután ismertette a részleteket, emlékeztetett arra, hogy Magyarországon a négy- vagy több gyerekes anyák egész életükre mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól, ráadásul jövő héttől már a három gyereket vállaló anyáknak sem kell majd szja-t fizetniük, 2026-tól pedig ezt a kétgyermekesekre is kiterjesztik.

A második pont, hogy a gyerek születésétől számított két és fél évig, ha az anya úgy dönt, hogy otthon marad, hogy biztonságos környezetet biztosíthasson a gyermeke neveléséhez, akkor az állam a korábbi fizetése hetven százalékát fizeti neki

– tájékoztatott.

„Harmadik pont: minden nő, aki negyven évig dolgozott, az életkorától függetlenül elmehet nyugdíjba. Negyedikként, minden gyermek születése után a család az apa vagy az anya fizetésének egy bizonyos részét megkapja adómentesen a család döntése alapján. És ez az adómentes fizetésrész jövő év elejétől megduplázódik” – sorolta.

Emellett kitért a fiatal párok által igénybe vehető babaváró hitelre, illetve a legfrissebb intézkedésre, a magyar történelem valaha volt legnagyobb lakáshitel-programjára, az Otthon startra.

„Szeretnénk ismét naggyá tenni Magyarországot. Ehhez erős családokra van szükségünk, mert hisszük, hogy egy erős nemzet csakis erős családokra épülhet, s ezen intézkedésekkel próbáljuk ezt biztosítani” – összegzett a miniszter.

 

