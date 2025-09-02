29 perce
Putyin Pekingben tárgyal
Az orosz elnök jelentős delegációval érkezett a kétoldalú megbeszélésre. Hszi Csin-ping kínai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök tárgyalóasztalhoz ültek hogy a szélesebb körű együttműködésről tárgyaljanak – adta hírül a Magyar Nemzet.
Hszi Csin-ping kínai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Pekingben tárgyal 2025. szeptember 2-án
Fotó: AFP / POOL
Az orosz elnök hivatalos látogatáson van Kínában, ahol Hszi Csin-pinggel is tárgyalásokat folytatott. Vlagyimir Putyin és a kínai elnök széleskörű delegációk részvételével egyeztetett a kínai fővárosban – írja a RIA-ra hivatkozva a lap.
Az orosz elnök nem kis delegációval érkezett egyeztetni, a küldöttség tagjai között volt többek között:
- Szergej Lavrov külügyminiszter;
- Jurij Usakov, az elnök külpolitikai tanácsadója;
- Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője;
- Gennagyij Timcsenko, az Orosz-Kínai Üzleti Tanács elnöke;
- Alekszej Miller, a Gazprom elnöke;
- Igor Szecsin, a Rosznyeft vezetője
Az orosz elnök négynapos hivatalos látogatásra érkezett KínábaA pekingi repülőtéren vörös szőnyeggel és díszőrséggel fogadták az orosz államfőt.
Putyin jelenleg négynapos látogatáson tartózkodik Kínában.
A pekingi útja előtt Putyin részt vett a Sanghaji Együttműködési Fórum csúcstalálkozóján Tiencsinben.
