39 perce
Újra fenyegetőzik Ruszin-Szendi Romulusz
Magyar Péter pert vesztett az Indexszel szemben a Tisza-adóról szóló ügyben, a kudarc után pedig dühöngve fenyegette a bíróságokat a közösségi médiában. A bukott vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz sem maradt tétlen: sokatmondó megjegyzésével csatlakozott főnöke kirohanásához, ami korábbi botrányai fényében különösen aggasztó.
Ruszin-Szendi Romulusz fegyvernek látszó tárggyal lakossági fórumon (Forrás: Képernyőkép)
Nem viselte jól a Tisza-adó ügyében elszenvedett bírósági vereséget Magyar Péter. Miután kiderült, hogy a bíróság nem kötelezte helyreigazításra az Indexet, a politikus dühöngve fenyegette a bíróságokat közösségi oldalán. A támadáshoz ezúttal csatlakozott bukott bizalmasa, Ruszin-Szendi Romulusz is.
A volt vezérkari főnök Magyar Péter egyik bejegyzése alá ennyit írt: „Ezért látszik fölöslegesnek nekünk feljelentéseket tenni. Majd jövő nyáron.”
A fenyegető hangnem nem először jelenik meg Ruszin-Szendi kommunikációjában. Korábban a Mandiner riporterét is fellökte, amikor az újságíró a kiszivárgott többkulcsos adótervről kérdezte.
Tavasszal pedig a szeghalmi fórumon videófelvétel bizonyította, hogy lőfegyvert viselt a ruházata alatt. Bár a balliberális sajtó igyekezett kimosdatni a botrányból, végül maga Magyar Péter buktatta le saját emberét.
Ruszin-Szendi végül kénytelen volt beismerni, hogy valóban fegyverrel jelent meg a rendezvényen.
Nem sokkal később újabb felvétel is napvilágot látott, amelyen ismét egy gyanús tárgy rajzolódott ki a kabátja alatt. Mindezek fényében a mostani fenyegetőzés különösen nyugtalanító.
