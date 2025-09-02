szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Van-e kiút a válságból?

1 órája

Eszkalálódnak a kormányellenes tüntetések Szerbiában

Címkék#tüntetéshullám#újvidéki#demonstráció#tüntetés#Szerbia

Szerbiában hónapok óta tartanak a kormányellenes megmozdulások, amelyek ugyan egy újvidéki vasútállomási baleset nyomán kezdődtek, de hamar kiderült: jóval mélyebb politikai feszültségekről van szó. Alekszandar Vucsics államfő szerint külföldi erők próbálnak beleszólni a szerb belpolitikába, míg egy, a Magyar Nemzetnek nyilatkozó szakértő úgy látja: a tiltakozások időközben új célt kaptak, és egyre inkább eszkalálódnak.

Eszkalálódnak a kormányellenes tüntetések Szerbiában

Fényfáklyát fog egy tüntető egy újabb kormányellenes tiltakozáson Belgrádban 2025. augusztus 14-én

Forrás: MTI/EPA

Fotó: Andrej Cukic

Szerbiában hónapok óta zajlanak a kormányellenes tüntetések, amelyek látszólag az újvidéki vasúti baleset miatt indultak, valójában azonban hamar világossá vált: a háttérben a belgrádi vezetés megbuktatására irányuló kísérlet áll. Alekszandar Vucsics elnök nyíltan kimondta: külföldi erők próbálják befolyásolni a szerb belpolitikát − emlékeztet a Magyar Nemzet.

VUCIC, Aleksandar
Aleksandar Vucic szerb elnök sajtóértekezletet tart Belgrádban 2025. április 16-án
Fotó: Andrej Cukic / Forrás: MTI/EPA

A novemberben kezdődött demonstrációk kezdetben a felelősök felelősségre vonásáért és oktatásért és hasonló célokért ment, és ahogy alakult át, egyre jobban eszkalálódott a feszültség is

– mondta el lapnak Viola Cintia, a Magyar Külügyi Intézet kutatója. 

A szakértő hozzátette:

Most már azt látjuk, hogy erőszakos események is történtek és eszkalálódik a tüntetési hullám. Kora nyáron már előre hozott választásokat követeltek a tüntetők. Az elmúlt években is több hasonló országos tüntetéshullám volt az országban, például a koronavírus-járvány és a lítiumbánya megnyitása kapcsán, de meglepő, hogy ez a mostani nyáron sem ült el, sőt polgári elégedetlenségi mozgalmat hirdettek a tüntetők.

Brüsszel már hosszabb ideje kritikusan szemléli Belgrád szuverenista politikáját. Szerbia nem kíván feltétel nélkül igazodni a háborúpárti erők elvárásaihoz, hanem saját nemzeti érdekeit helyezi előtérbe. A témában megszólaló szakértő véleményét ITT olvashatja el.

