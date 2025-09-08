Szijjártó Péter: a Tisza adót akar emelni (videó)

A műsorban elhangzott: Most lesajnálóan beszél azokról, akik ott vannak, akkor ezek szerint kétszer jó volt ott lenni, most már úgy látja, hogy ott bértapsolók, meg megélhetési tapsolók, meg nem tudom én mik vannak. Senki nem kérdezi meg tőle, hogy kedves Magyar Péter, hát most itt gyalázod ezt a kötcsei polgári pikniket meg a résztvevőit, és amikor te elmentél, akkor mit gondoltál erről az egészről? Akkor jó volt? Akkor jól érezted magad? Hát jól láthatóan azért mentél oda, mert lelkes voltál, mert szeretted, mert jó volt ott feltűnni, mert ott lehetett a döntéshozók körül ólálkodni és állásokért kuncsorogni.

Ezt a kérdést senki nem teszi fel neki. És akkor miután pontosan tudja, hogy a polgári oldal évadnyitója mindig ott van Kötcsén, pontosan tudja, hogy mikor, pontosan tudja, hogy ez egy mekkora település, mik a lehetőségei és adottságai, erre ugyanoda, ugyanarra az időpontra, néhány száz méterre onnan odaszervezi a maga rendezvényét.

Az orosz-ukrán háború álhírei

Az első az inkább a szimbólum miatt fontos. Ursula von der Leyen repülőjéről van szó. Az uniós szóvivő pont egy héttel ezelőtt, múlt hét hétfőn hivatalosan is bejelentette sajtótájékoztatón, hogy Ursula von der Leyen GPS rendszerét, mármint annak a repülőnek a GPS rendszerét, ami a bizottság elnökét szállította Bulgáriába, azt megzavarták az oroszok. És azt is elmondta a szóvivő, hogy az incidens az Oroszország beavatkozásának az eredménye, és tovább erősíti az Unió megingathatatlan elkötelezettségét Ukrajna támogatása mellett. Aztán pár nappal később kiderült, hogy kamu az egész. És nem az a kamu, hogy az oroszok megzavarták volna a repcsinek a GPS rendszerét, hanem az is kamu, hogy bárki megzavarta volna, és kamu volt, hogy egy órát körözött Ursula von der Leyen repülője a Plovdivi reptér környékén. Kamu volt, hogy a pilótáknak papírtérképet kellett elővenniük, és így tették le a gépet. De a nyugati sajtót, a világsajtót bejárta a hír, és retteghet mindenki, hogy na, az oroszok már a repülőket, akár már a polgári repülőforgalmat is veszélyeztetik, nehogy fölüljön valaki repülőre.