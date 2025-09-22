2 órája
Szijjártó: minden olyan kezdeményezést támogatni fogunk, ami közelebb visz a béke ügyéhez
A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán üzent.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Forrás: MTI
Fotó: Soós Lajos
„Az elmúlt néhány hónapban több háborús konfliktust is sikerült a megoldás irányába vinni a világban. Sajnos ez alól pont az a háború képez a leginkább kivételt, ami hozzánk a legközelebb van, ezzel még nagyobb veszélyt jelent ránk nézve” – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán hétfőn reggel.
A miniszter a Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott:
Normál esetben az ENSZ Közgyűlése a béke reményét hozhatná el, de látva az eszkalációs eseményeket és a háborúpárti álláspontokat, nincsenek illúzióink.
„Ugyanakkor ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy ne kellene mindent megtenni annak érdekében, hogy az ENSZ Közgyűlése közelebb vigyen minket a béke ügyéhez” – tette hozzá.
„Ezért a következő egy hétben mi minden olyan kezdeményezést támogatni fogunk, ami közelebb visz a béke ügyéhez, és el fogunk utasítani mindent, ami az eszkaláció kockázatát jelenti”
– jelentette ki Szijjártó Péter.
„Hajnalban már New Yorkban kezdünk!” – írta a bejegyzésben.