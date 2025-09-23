Szijjártó Péter: Brüsszel továbbra is vonzza a migránsokat Európába

„Azt is látni kell, hogy ez európai kihívás is, ugyanis a terrorizmus és az illegális migráció között abszolút szoros összefüggés van. Mondhatnám azt is, hogy a terrorizmus és az illegális migráció egy ördögi kört alkotnak, hiszen a terrorizmus sok embert késztet arra, hogy elhagyja a hazáját, s a migrációs hullámok pedig azt a lehetőséget biztosítják a terroristák számára, hogy elbújva a migránsok között gyakorlatilag akadálytalanul haladhatnak kontinenseken keresztül, és aztán terjeszthetnek szélsőséges ideológiákat, hajthatnak végre terrortámadásokat a világ távoli pontjain” – mutatott rá.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy Magyarország határozott döntést hozott, határozott lépést tett annak érdekében, hogy nem engedi be az illegális migránsokat, és ezzel a terrorfenyegetettséget is ki tudták védeni.