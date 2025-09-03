Szijjártó Péter: Magyarország a jó kínai–amerikai kapcsolatokban érdekelt

Miután Pekingben Vang Ji kínai külügyminiszterrel tárgyalt, Szijjártó Péter kijelentette, hogy a kínai kormány modellértékűként tekint a magyar–kínai kétoldalú kapcsolatokra. Elmondta, Vang Ji külügyminiszterrel az elmúlt tizenegy évben sokat dolgoztak a magyar–kínai kapcsolatok fejlesztésén, szerdán már 23. alkalommal tárgyaltak személyesen.

A tárcavezető jelezte: a magyar–kínai együttműködés a rekordok időszakát éli, hiszen 2020, 2023 és 2024 után 2025 első fél évében is a kínai vállalatok hozták a legtöbb beruházást Magyarországra.

Nem csoda, hogy az Európában zajló öt legnagyobb kínai beruházásból négy Magyarországon van folyamatban, és az elmúlt esztendőben az Európába irányuló összes kínai beruházás 31 százaléka Magyarországon kötött ki – fogalmazott Szijjártó Péter.

Hozzátette: az év első felében öt százalékkal növelték a kereskedelmi forgalmukat, hamarosan elindulhat a forgalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon, és nyáron az eddigi legsikeresebb kötvénykibocsátást hajtotta végre Magyarország Kínában ötmilliárd renminbi értékben.

A külgazdasági és külügyminiszter azt is közölte: a Kínából Magyarországra érkező turisták száma 44 százalékkal nőtt, meghaladta a 120 ezret az első fél évben, így a koronavírus-járvány előtti időszakhoz képest is több kínai turista járt Magyarországon. Emellett a magyar egyetemeken a második legtöbb külföldi hallgató is Kínából érkezik, több mint 2500-an

– jelezte.