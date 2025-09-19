Szintet lépett a tiszás erőszak: lincselésre buzdítanak Szentesen

A legaljasabb mocskosságra készülnek a szentesi Tisza-szimpatizánsok. Vesszőzést, lincselést terveznek egy visszavonult, beteg ember háza előtt – írta meg a cs3.hu alapján a Magyar Nemzet.

A Szentesi Skacok nevű csoport szervezett egy tüntetést Farkas Sándor háza elé. Egy eseményt is létrehoztak erről a Facebookon, ahol azt írták:

Gyertek el és álljunk ki a korrupt politikusok ellen, Kisbajszos hesziendájánál és vegyük kezünkbe az igazságszolgáltatást, mint ahogy Nepálba tették a tüntetők. Mindenki hozzon egy mogyorófavesszőt vagy egy botot.

Vagyis nyíltan erőszakra és lincselésre buzdítanak.