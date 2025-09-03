Lejárt lemez a hagyományos családmodell Tarr Zoltán szerint

Újabb botrányos kijelentés látott napvilágot Tarr Zoltánról, ugyanis a Tisza Párt európai parlamenti képviselője kijelentette: „ma sokkal több gyerek születik családon kívül, mint családban - írta a Magyar Nemzet.

Majd ezután Magyar Péter embere úgy vélekedett, hogy a kormány az egész reprodukciós tematikát államosította

Soha nem járt ennyi magyar hölgy Lengyelországba, a balti államokba kirándulni, mint manapság, és azért mennek oda, mert ott más lehetőségeik vannak reprodukciós ügyekben. Miközben pedig bennünk az van, hogy a gyerekek családban születnek, pedig nem, a gyerekek nem családban születnek, nagy részben, mert mára az egész »családsztori« megváltozott, ezért nem lehet a korábbi premisszákból kiindulnunk

– fogalmazott Tarr Zoltán.