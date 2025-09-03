szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hihetetlen

44 perce

Lejárt lemez a hagyományos családmodell Tarr Zoltán szerint

Címkék#Tarr Zoltán#reprodukciós#családmodell

A Tisza párt alelnöke a családtámogatások eltörlésére is utalt.

MW
Lejárt lemez a hagyományos családmodell Tarr Zoltán szerint

Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője felszólal az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának (CULT) ülésén Brüsszelben 2024. december 3-án

Forrás: MTI

Fotó: Bodnár Boglárka

Újabb botrányos kijelentés látott napvilágot Tarr Zoltánról, ugyanis a Tisza Párt európai parlamenti képviselője kijelentette: „ma sokkal több gyerek születik családon kívül, mint családban - írta a Magyar Nemzet.

 Majd ezután Magyar Péter embere úgy vélekedett, hogy a kormány az egész reprodukciós tematikát államosította

Soha nem járt ennyi magyar hölgy Lengyelországba, a balti államokba kirándulni, mint manapság, és azért mennek oda, mert ott más lehetőségeik vannak reprodukciós ügyekben. Miközben pedig bennünk az van, hogy a gyerekek családban születnek, pedig nem, a gyerekek nem családban születnek, nagy részben, mert mára az egész »családsztori« megváltozott, ezért nem lehet a korábbi premisszákból kiindulnunk

– fogalmazott Tarr Zoltán.

A teljes cikkért kattintson. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu