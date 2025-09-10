Tarr Zoltán kifecsegte, hogy lengyel recept alapján jöhet a felforgatás és a balhé

„Nagyon szoros kapcsolatban vagyunk a lengyelekkel, van egy külön csapat, amelyik ezzel foglalkozik, hogy részben a felkészülés, illetve most már a másfél év tapasztalatával a lebonyolításban is szerezzünk olyan információkat, olyan tanulságokat, amelyeket itthon, Magyarországon is fogunk tudni használni jó reménység szerint, és így készülünk” – mondta Tarr Zoltán, a Tisza Párt második embere egy hangfelvételen.

Ez arra a már régóta sejtett forgatókönyvre utal, amelynek értelmében Brüsszel lengyel módra végrehajtott kormányváltást képzel el Magyarországon – írja a Magyar Nemzet. Nemcsak azért támogatják az Orbán-kormányt jövőre leváltani akaró Tisza Pártot, mert a mostani jobboldali magyar vezetés számos kérdésben – a háború, a migráció vagy a genderpropaganda elleni fellépésével – ellentmondott az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottságnak, hanem azért is, mert meg akarnak szabadulni a magyar vétófenyegetéstől, hogy Ukrajnát mielőbb felvehessék az Európai Unióba. – Nem fog válogatni az Európai Unió vezetése az eszközökben a magyar vétó kikerülése érdekében – mondta korábban a Magyar Nemzetnek Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Lengyelországban 2023-ban váltotta le Donald Tusk kormánya a jobboldali vezetést. Tusk Polgári Platformja az Európai Néppárthoz tartozik, ugyanahhoz a migráció- és Ukrajna-párti, fősodorbeli pártcsaládhoz, amelyhez Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és a Tisza Párt is, és amelynek elnök-frakcióvezetője Magyar Péter fő brüsszeli kapcsolata, Manfred Weber. Ráadásul hazánkban az alkotmányos helyzet egyszerűbb: a Tisza hatalomra kerülésével az európai fősodor egyszerűen „kipipálhatná” Magyarországot, míg a lengyelek esetében nem tudták megakadályozni, hogy – Tuskékkal szembeni fékként – a jobboldali Karol Nawrocki nyerje meg az idei elnökválasztást. (A lengyel államfő alkotmányos jogkörei jóval szélesebbek a magyarénál.)

Lengyelországot – mint Kelet-Közép-Európa kulcsállamát – csatatérállamnak nevezte a Korányi Dávid irányította háttérhatalmi szervezet, az Action for Democracy is, amely nálunk a 2022-es országgyűlési választásokba avatkozott be a Márki-Zay Péter vezette ellenzék támogatójaként, a lengyeleknél pedig – mintegy egymillió dollárral – Tuskék oldalán.