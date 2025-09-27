Terrorszervezet lett az Antifa mozgalom

Megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, mely szerint mostantól az Antifa mozgalom terroristaszervezetnek számít Magyarországon. A miniszterelnök által jegyzett rendelet szerint Magyarország terrorizmus elleni nemzeti listája két szervezettel bővült:

„Antifa” csoportosulás

Hammerbande / Antifa Ost

A kormányrendelet kimondja, hogy a listán szereplő csoportok, csoportosulások és szervezetek terrorista csoportnak minősülnek.

„A listán szereplő csoporttal, csoportosulással vagy szervezettel szemben, valamint az olyan természetes személlyel szemben, aki a listán szereplő csoport, csoportosulás vagy szervezet tevékenységével összefüggésbe hozható, és akivel szemben felmerül terrorcselekmény elkövetésének kockázata, vagy vélhetően terrorcselekmény megvalósítására készül, az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket kell alkalmazni, így

pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását,

pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás tiltását,

pénzügyi tranzakciók tilalma vagy korlátozását.

Az olyan természetes személlyel szemben, aki a listán szereplő csoport, csoportosulás vagy szervezet tevékenységével összefüggésbe hozható, és akivel szemben felmerül terrorcselekmény elkövetésének kockázata, vagy vélhetően terrorcselekmény megvalósítására készül, kiutasítás, valamint a kiutasításhoz kapcsolódóan beutazási és tartózkodási tilalom elrendelhető” – olvasható a rendeletben.

A miniszterelnök korábban a közösségi oldalán írt arról, hogy a gyűlölet világszerte újra beette magát a politikába. A nyomában verbális agresszió, fizikai erőszak és merényletek járnak.

„Magyarország sokáig a béke szigete volt. Most viszont a gyűlölet és az erőszak itt kopogtat az ajtónkon. Ott van a koncerteken, ahol kivégzést imitálnak. Ott van a templom kapujában, ahol egy idős szerzetest fenyegetnek. Ott van a politikai gyűléseken, ahol egy felelőtlen alak fegyverrel jelenik meg. És ott van az utcákon, ahol szélsőbaloldali aktivisták ártatlan embereket vernek meg. Ebből elég volt! Csírájában kell elfojtanunk az erőszak politikáját, ha meg akarjuk őrizni Magyarország békéjét. A mai napon megtesszük az első lépést: terrorszervezetté nyilvánítjuk az Antifa szervezeteket, és a törvény teljes szigorával fogunk lecsapni rájuk” – jelentette ki a miniszterelnök.