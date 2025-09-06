Fricz Tamás: sorcsere kell a Tiszában, ha versenyben akar maradni (videó)

És egy gyűlöletre alapozott párt, mint a Tisza az szélsőséges. Csak egy baj van: mégis nagyon sokan vannak. A Tiszában most összegyűlt mindenfajta szélsőség. A szélsőbalos is, a szélsőjobbos is, az egészen őrült változat is, és ezek összeadódnak. Szerintem ez sincs több 40 százaléknál, ugyanakkor a Fidesznek nagyon-nagyon keményen kell dolgoznia azért, hogy a szimpatizánsait aktivizálja, és nemcsak a szavazás napján, hanem előtte is, új politikai innovációkkal