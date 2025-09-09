1 órája
Surányi György, Magyar Péter tanácsadója beismerő vallomást tett (videó)
Az áfacsökkentést sem tartanák be, ha kormányra kerülnének.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Forrás: MTI
Fotó: Krizsán Csaba
Surányi György, Magyar Péter tanácsadója a Rákosmenti Tisza-sziget rendezvényén nemcsak a rezsicsökkentés eltörlése, valamint az édesanyák adómentességének felülvizsgálata mellett érvelt, hanem azt is leleplezte: a Tisza Párt még a saját ígéretét sem tartaná be kormányra kerülve: nem lesz áfacsökkentés – írta az Ellenpont alapján a Magyar Nemzet.
A portál cikke szerint Surányi arról beszélt – amit egyébként minden gazdasági szakember tud –, hogy az áfacsökkentéstől nem csökkennének az árak, a nyereséget a cégek – leginkább a multik – lenyelik. Viszont a Tisza Párt éppen az áfacsökkentésre hivatkozva emelné a személyi jövedelemadót, legalábbis a kiszivárgott feljegyzésük szerint.
Most azonban kiderült, mit is jelent a Tisza-csomag: emelik az szja-t, de közben még az áfát sem csökkentik, hiába hivatkoznak rá. Az áfacsökkentés csak ürügy a brutális adóemelésre.
Surányi a fórumon kifejtette, hogy ez azért „egy meleg dolog” és „nem javasolná egyetlen kormánynak sem, hogy ezzel kezdje”, de egy idő után mindenképpen el kell törölni. A beszélgetés egy másik pontján arra is kitért, hogy szerinte felül kell vizsgálni az édesanyák adómentességét.
Történelmi megszorítócsomagot hozna a Tisza-kormányMeg kell felelniük a brüsszeli elvárásoknak.
A mostani videórészlet rámutat, hogy
a Tisza gazdasági szakértője sem tartja megvalósíthatónak a Magyar Péter által hónapok óta ígért áfacsökkentést. Úgy fogalmaz, szkeptikus annak ügyében, és ezt el is mondta a Tisza vezetőinek.
