Gyűlölet és kárörvendés

1 órája

A Tisza Párt hívei nem fogták vissza magukat Charlie Kirk tragédiája után

Charlie Kirk#komment#halál#gyűlölet

Charlie Kirk brutális meggyilkolását követően az internetet elárasztotta a gyűlölködő és kárörvendő reakciók áradata. A konzervatív influenszer halála kapcsán a Tisza Párt szimpatizánsai és a balliberális közönség sem fogta vissza magát, sokan nyíltan örömüket fejezték ki a tragikus esemény miatt.

MW
A Tisza Párt hívei nem fogták vissza magukat Charlie Kirk tragédiája után

kép a koszorúról, amelyet a gyászolók helyeztek el az Egyesült Államok pretoriai nagykövetsége előtt 2025. szeptember 11-én

Forrás: AFP

Mint ismert, a kórházba szállítást követően meghalt Charlie Kirk, akire egy egyetemi rendezvényen rálőttek. A tragédia után a balliberális nézeteket vallók az interneten vállalhatatlan kijelentésekkel reagáltak, a világhálót gyűlölettel teli kommentek árasztották el – számolt be róla a Magyar Nemzet.

A Tisza Párt egyik szimpatizánsa, akinek a profilképe is a párt logója, ezt írta:

Azt hiszik ezek, hogy hergelhetik az embereket a hazugságaikkal, meg úgy bánhatnak az emberekkel, mint az állatokkal. Hergelnek mindenki ellen. Amikor meg arcon csapja őket a lengőajtó, akkor sírnak.

Egy másik kommentelő rögtön azt kezdte kritizálni, hogy bárki is sajnálni meri a merénylet áldozatává vált influenszert és azt kérte:

Ne csináljanak mártírt ebből a sz…rháziból.

 

A balliberális kommentelők között volt olyan is, aki egészen hátborzongató módon két influenszert, Bohár Dánielt és Sebestyén Jankát is megjelölte a videó alatt, mint potenciális célpontokat.

 
 

A gyilkosság kapcsán további vállalhatatlan kijelentések jelentek meg a balliberális nézeteket valló felhasználók részéről, ezekről ITT olvashat.

 

