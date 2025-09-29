14 perce
Trump és Orbán kapcsolata megingathatatlan
A magyar miniszterelnök és az amerikai elnök jó kapcsolata kiállja a próbát. Orbán Viktor az elsők között támogatta Donald Trumpot, akivel hasonló állásponton vannak a migráció, a gender és a szuverenitás kérdésében is, ezt pedig még a baloldali média sem tudja megingatni.
Orbán Viktor kormányfő és Donald Trump amerikai elnök Trump floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban 2024. március 8-án.
Forrás: Miniszterelnöki Sajtóiroda/MTI
Fotó: Fischer Zoltán
A baloldali média álságos mosoly közepette adott hírt arról, hogy az Egyesült Államok elnöke az orosz energiahordozók felvásárlásának beszüntetésére szólította föl a NATO tagjait és az európai országokat. Sokan már az Orbán Viktor és Donald Trump közötti jó viszony megromlásáról fantáziáltak, az igazság azonban nem állhatna távolabb a valóságtól – írja a Magyar Nemzet.
Magyarország és az Egyesült Államok viszonya nem volt jónak nevezhető a demokrata elnök, Joe Biden kormányzása alatt. David Pressman volt amerikai nagykövet számtalan alkalommal bírálta nyíltan a magyar kormányt. Ez azonban egy csapásra megváltozott, amikor Joe Biden elveszítette a választást.
Orbán Viktor már a kampány első napjaiban jelezte, hogy Donald Trumpot szeretné az elnöki székben látni.
Akkor ezt a lépést sokan üdvözölték mind a jobboldalon, mind pedig a baloldalon. Az indokok azonban eltérőek voltak, Donald Trump politikája ugyanis számtalan ponton egybevág a magyar kormány érdekeivel és értékeivel. A baloldalon azonban abban reménykedtek, hogy ez a korai állásfoglalás „elnyeri majd méltó büntetését”, ha Kamala Harris kerül az elnöki székbe.
A Demokrata Párt azonban elszámolta magát, Donald Trump pedig történelmi győzelmet aratott.
Trump mellett nem sokan álltak ki
Orbán Viktor magyar miniszterelnök azon kevés hivatalban lévő vezetők közé tartozott, akik már az első percektől Donald Trump mögött álltak. Orbán a 2016-os választási kampányban is a republikánus jelölt mellett állt, többször is hangoztatva, hogy egyetért Trump elképzeléseivel:
- a határvédelem;
- a gender ideológia;
- és a baloldali hálózatok felszámolásának szükségessége terén.
Később aztán amikor Trump újra elindult az elnöki székért, szintén az elsők között biztosította támogatásáról Orbán.
Orbán Viktor kemény ember, okos ember. Azt mondta, hogy Trumpra van szükség elnökként, mert tőle Kína és Észak-Korea is félt. Oroszország is félt
– méltatta a magyar miniszterelnök Donald Trump az elnökjelölti vitán Kamala Harissel.
Az egyre fontosabb kapcsolat azonban felértékelődött 2016 óta, hiszen 2022-ben Oroszország háborút indított Ukrajna ellen. Ennek kapcsán a magyar kormány mindig is határozottan a béke mellett foglalt állást és ugyan ezt tette Donald Trump is.
Az amerikai elnök már a választási kampányban is többször jelezte: az ukrán háború nem törhetett volna ki az ő elnöksége alatt.
Trump emellett azt is leszögezte, hogy megválasztása esetén prioritásként fogja kezelni a háború lezárásának kérdését.
Trump megérti Magyarország helyzetét
Sokan azt gondolták, hogy az orosz energiahordozók kérdése elég hangsúlyos lesz ahhoz, hogy Orbán és Trump kapcsolata megromoljon miatta. Azonban ennél nagyobbat nem is tévedhettek volna.
Magyarországnak nincs tengeri kijárata, ezért az olajbeszerzésben Oroszországra van utalva
– mondta az Ovális Irodában Trump, nem sokkal azután, hogy telefonon egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel.
Az Egyesült Államok elnöke hangsúlyozta, hogy míg más országok számos forrásból szerezhetnek energiát, Magyarország földrajzi helyzete és infrastrukturális korlátai miatt nehéz helyzetben van.
Beszéltem egy nagyszerű fickóval (utalva a magyar miniszterelnökre), aki a barátom, és ez egy nehezebb helyzet számukra, meg Szlovákia számára is. Ők szinte hozzáláncolva élnek ehhez az egy csővezetékhez
– tette hozzá.
