A Tisza támogatja

Ukrajna uniós csatlakozása megölné az európai gazdákat

Címkék#Menczer Tamás#Ukrajna#Dmitro Kuleba#agrárium

Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videójában részletet közölt Dmitro Kuleba beszédéből, akinek szavai szerint jelenleg az egész ukrán agrárium „kategorikusan összeegyeztethetetlen" az európai mezőgazdasággal.

Ukrajna uniós csatlakozása megölné az európai gazdákat

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója

Forrás: MTI

Fotó: Vajda János

Ukrajna uniós csatlakozása megölné, tönkretenné az összes gazdát Európában. Ezt mondta Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter – közölte Menczer Tamás a Facebookon hétfőn.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára feltöltött videójában részletet közölt Dmitro Kuleba beszédéből, akinek szavai szerint jelenleg az egész ukrán agrárium „kategorikusan összeegyeztethetetlen” az európai mezőgazdasággal. „Vagyis ha úgy lépünk be, ahogy most áll a helyzet, egyszerűen megölnénk a gazdákat egész Európában” – mondta a volt ukrán külügyminiszter a videón.

Menczer Tamás ennek kapcsán leszögezte: Ukrajna uniós csatlakozása megölné, tönkretenné a magyar gazdákat és a magyar gazdaságot is.

Ne feledd, a Tisza támogatja Ukrajna uniós tagságát. A Tisza szavazóinak 58 százaléka támogatja Ukrajna uniós tagságát. De mi nem!

– hangsúlyozta a kommunikációs igazgató.

Rögzítette: a kormány és a kormánypártok nemet mondanak Ukrajna uniós tagságára.

„Nekünk Magyarország az első. Hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre!” – fogalmazott Menczer Tamás.

 

