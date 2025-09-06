szeptember 6., szombat

Nő a feszültség

34 perce

Folyamatos veszélyben a Barátság kőolajvezeték Zelenszkij miatt

Címkék#Volodimir Zelenszkij#barátság kőolajvezeték#Ukrajna#Robert Fico

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kárpátalján, Ungváron egyeztetett Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. A megbeszélés barátságos légkörben zajlott, de a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadások kapcsán komoly nézetkülönbségek mutatkoztak. Zelenszkij hangsúlyozta: Ukrajna nem áll le az orosz energetikai létesítmények elleni válaszcsapásokkal.

MW
Folyamatos veszélyben a Barátság kőolajvezeték Zelenszkij miatt

Zelenszkij nem áll le a Barátság kőolajvezeték támadásával

Forrás: AFP

Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna a jövőben sem hagy fel az orosz energetikai létesítmények elleni csapásokkal, annak ellenére, hogy a támadások a Barátság kőolajvezetéket is érintették, amelyen keresztül Szlovákia és Magyarország orosz kőolajhoz jut − írja a Magyar Nemzet.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (jobbra) és Robert Fico szlovák miniszterelnök (balra) sajtótájékoztatót adnak a 2025. szeptember 5-i ungvári találkozójukat követően
Forrás: AFP

 

Ukrajna válaszol Oroszország támadásaira az energialétesítményeink ellen, és ezt a jövőben is folytatni fogja

– hangsúlyozta az ukrán elnök az ungvári találkozón, ahol közösen beszélt a sajtónak Robert Ficóval.

Az ukrán elnök szavai megerősítették, hogy Kijev nem kíván változtatni eddigi stratégiáján, hiába kérték a szomszédos országok, köztük Szlovákia és Magyarország, hogy ne érjék támadások a Barátság kőolajvezetéket.

 A teljes cikk ITT olvasható el. 

 

 

