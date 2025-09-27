Zelenszkij ismét megfenyegette Magyarországot

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök katonai vezetőkkel folytatott egyeztetése során azt állította, hogy az ukrán hadsereg felderítő drónok berepülését észlelte az ukrán–magyar határ térségében, és az előzetes vizsgálat szerint ezek

„feltehetően magyar drónok” voltak, amelyek az ukrán ipari potenciálról gyűjthettek adatokat

– írja a Magyar Nemzet.

Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

Az ukrán elnök utasította a hadsereget, hogy minden észlelt esetet vizsgáljanak ki és haladéktalanul jelentsenek. Később Zelenszkij ennél is tovább ment: X-oldalán is közzétett videóbejegyzésében közölte: elrendelte, hogy hasonló esetben „megfelelő választ” adjanak a behatolóval szemben.

A katonaságunk jelentést tett egy, őszintén szólva, nagyon furcsa eseményről az ukrán–magyar határon. Katonáink drónokat észleltek, és ezek felderítő drónok voltak” – ismételte meg délutáni állítását az ukrán elnök, aki azt is hozzátette még: „Az ukránok jelenleg Európában a legjobbak a drónok elleni védelemben.

Készek vagyunk megosztani tapasztalatainkat más nemzetekkel, amelyeknek megbízható védelemre van szükségük a drónok jelentette fenyegetésekkel szemben

– fogalmazott az elnök.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)