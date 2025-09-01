szeptember 1., hétfő

Zelenszkijt támogató amerikai baloldali szervezet jelent meg Magyar Péter mögött

Címkék#National Endowment for Democracy#hálózat#ellenzék#baloldal

Az amerikai baloldal érdekeit szolgáló hálózat szálai a Tisza párthoz is elértek.

MW
Zelenszkijt támogató amerikai baloldali szervezet jelent meg Magyar Péter mögött

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: Facebook

A National Endowment for Democracy (NED), magyarul Nemzeti Alapítvány a Demokráciáért, az Egyesült Államok kongresszusa által 1983-ban létrehozott szervezet - írta a Magyar Nemzet.

20250413_185658_HBCP7818
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Hatlaczki Balázs / Forrás: MW

 Formailag függetlennek számít, ám ténylegesen kormányzati forrásokból működik. Hivatalos célja a demokrácia támogatása világszerte, valójában azonban a hidegháborús amerikai külpolitika egyik eszközeként jött létre.

Az Ellenpont szerint 

a NED, ahogy sok másik hasonló szervezet, az idők múlásával, a jó és szép célok ellenére az amerikai baloldal céljainak kiszolgálójáva vált.

A szervezet hazánkban a rendszerváltás idején kezdte meg tevékenységét. A 2000-es évekre a NED visszavonult, ám 2014-től ismét aktívvá vált – immár nem közvetlenül, hanem magyar partnereken és kapcsolt szervezeteken keresztül, és különféle szervezeteket több millió forinttal támogatott.

Itt említendő meg, hogy Karácsony Gergely főpolgármester tanácsadója, Korányi Dávid vezette Action for Democracy (AfD) mintegy 3 milliárd forinttal támogatta a baloldal 2022-es választási kampányát.

Az ügy nyomán a Nemzeti Információs Központ (NIK) jelentést készített az ellenzéki kampányfinanszírozás hátteréről, amelyben az Action for Democracy-t több alkalommal is kapcsolatba hozták az amerikai Kongresszus által létrehozott, a demokrácia terjesztését célzó National Endowment for Democracy-val (NED).

A vizsgálat feltárta azt is, hogy a Bajnai Gordon volt miniszterelnökhöz köthető DatAdat – amely ugyancsak az Amerikából érkező dollárok kedvezményezettje volt – felelt az egész ellenzéki kampány lebonyolításáért, beleértve az Action for Democracy által küldött pénzek felhasználását is.

A NIK összegzése szerint: 

A NED finanszírozta az Action for Democracyt; 

Az Action for Democracy finanszírozta a magyar ellenzék 2022-es kampányát;

Az Amerikából érkező források felhasználását a DatAdat bonyolította. 

A DatAdat utódjaként működő Estratos Digital 2024 tavaszán tűnt fel a Tisza Párt hátországát adó Talpra Magyarok! Egyesület adatkezelési tájékoztatójában. A cég saját meghatározása szerint online mozgalomépítéssel foglalkozik, és pontosan olyan projekteken dolgozik, mint amilyen a Tisza Párt.

 Magyar Péterék projektje mögött tehát nem csupán az a hálózat húzódik meg, amely az ellenzék 2022-es kampányát finanszírozta, hanem az is, amelyik színes forradalmak sorát robbantotta ki Európa szerte.

A teljes cikkért kattintson ide. 

