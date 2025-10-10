Adatszivárgási botrány: Radnai Márk találkozhatott az ukrán fejlesztőkkel

Újabb, az ukrán szálat megerősítő részlet derült ki a botrányos Tisza Világ applikációval kapcsolatosan. A Mandiner cikke szerint ugyanis Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, Magyar Péter bizalmasa a HVG-nek adott május 28-i interjúban arról beszélt, Berlinben találkozott az akkor még készülő alkalmazás fejlesztőivel:

Sok politikai szoftver létezik, ki is utaztam Berlinbe, hogy beszéljek egy politikai szakmai eseményen több termékfejlesztővel

– idézte Magyar bizalmasát a cikk szemléjében a Magyar Nemzet.

A portál szerint a Radnai által említett szakmai esemény minden valószínűséggel a május 21–23. között zajló GITEX Europe 2025 elnevezésű technológiai kiállítás volt, ahol ott volt az előbb említett ukrán hátterű cég, a PettersonApps is.