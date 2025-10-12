Alkotmányjogász figyelmeztet a hadkötelezettség kockázataira

Ruszin-Szendi Romulusz a minap kijelentette, jelenleg nincs olyan helyzet Magyarországon, hogy a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani, de ha baj van, úgyis „mindenkit be kell rántani azonnal”. A jogszabályok szerint pedig egy esetleges Tisza-kormánynak erre lehetősége is lenne, ezzel megkeserítve a magyar fiatalok mindennapjait – írja a Magyar Nemzet.

A Magyar Nemzet felidézte: a Tisza Párt politikusa, Ruszin-Szendi Romulusz egy lakossági fórumon azt állította, mindig emlékezteti a fiatalokat arra, hogy „nem megszüntettük, csak felfüggesztettük” a sorkatonaságot, ezáltal „ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal”.

Ma Magyarországon a honvédségi rendszer önkéntes – szerződéses és hivatásos – struktúrára épül:

a hadkötelezettséget nem törölték el véglegesen, hanem felfüggesztették 2004-ben. Ezáltal a Magyar Honvédség alapját hivatásos és szerződéses katonák, illetve az egyre bővülő önkéntes tartalékos és területvédelmi struktúra alkotja.

A kötelező sorkatonaság esetleges visszaállításának jogi hátterével kapcsolatban a lapnak ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász elmondta: az alaptörvény kimondja, hogy minden magyar állampolgár köteles a haza védelmére, ugyanakkor azt is rögzíti, hogy Magyarország önkéntes honvédelmi tartalékos rendszert tart fenn. A harmadik bekezdés alapján pedig csak hadiállapot esetén hadkötelezettek a magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú, magyar állampolgárságú férfiak.

Lomnici kiemelte, a honvédelemről szóló törvény kimondja, hogy

a hadkötelezettség katonai szolgálati kötelezettségből és annak járulékos kötelezettségeiből áll, vagyis a sorkatonai szolgálat általános visszaállítása csak az alaptörvény módosításával lenne lehetséges, amelyhez az Országgyűlés kétharmados többsége szükséges.

A Tisza Párt több alkalommal támogatta az Európai Parlament háborúpárti határozatait, amelyek újabb fegyverszállításokat sürgettek Ukrajnába, sőt Magyar Péter előterjesztőként is szerepelt olyan indítványban, amely a tagállamok GDP-jének 0,25 százalékát kívánta katonai célokra elkülöníteni. Mindez azt mutatja, hogy a párt Manfred Weber vezette néppárti irányvonalat követi, amely a katonai együttműködés és a védelempolitikai centralizáció erősítését szorgalmazza – jegyezte meg ifj. Lomnici Zoltán.