Békecsúcs

2 órája

Donald Trump: Viktor egy nagyszerű ember

Orbán Viktort méltatta az amerikai elnök a Sarm es-Sejk-i békecsúcson. Donald Trump beszédében külön is kiemelte a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktort nagyszerű embernek és vezetőnek nevezte.

Orbán Viktor és Donald Trump

Forrás: AFP

Fotó: AFP

„Sokan nem értenek velem egyet, amikor azt mondom, hogy ő egy nagyszerű ember, de végső soron az én véleményem számít – fogalmazott Trump - írta a Magyar Nemzet.

 Az Egyesült Államok elnöke a magyar miniszterelnököt támogatásáról is biztosította, amikor bemutatta a jelen lévő vezetőket. 

– Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk

– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke, aki azt is kiemelte, a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért. Az Európai Unió tagállamai közül, Magyarországon kívül csak Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Németország és Ciprus kapott meghívást.

Így fogadta Donald Trump Orbán Viktort + videó

„Viktor!” — így fogadta Orbán Viktort Donald Trump a Békecsúcson!” – írta közösségi oldalán megosztott videójához Deák Dániel.

Amint arról korábban beszámoltunk, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfő és Donald Trump amerikai elnök vezeti az egyiptomi Sarm-es-Sejkben tartandó békekonferenciát. Az eseményen több mint húsz ország vezetője, köztük Orbán Viktor is részt vesz.

 

