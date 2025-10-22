október 22., szerda

Politikai szerepvállalás

Függetlennek mondott elemző erősítheti Magyar Péter kampányát?

Török Gábor, aki korábban a független elemzői pozíció híve volt, ma már nyíltan Magyar Péter kampányát erősíti.

Török Gábor

Forrás: MTI

Fotó: Illyés Tibor

Török Gábor korábbi „független elemzői” pozíciója láthatóan háttérbe szorult. Míg korábban elemzéseiben igyekezett az objektivitást fenntartani, most már egyértelműen Magyar Péter narratíváját erősíti – hívta fel a figyelmet Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán tett bejegyzésében, amelyet a Magyar Nemzet szemlézett.

Az elemző szerint Török Gábor kedvező kijelentései pillanatok alatt végigfutnak a teljes balliberális sajtón, összehangoltan segítve Magyar Péter kampányát. Többen az utóbbi hetekben feltették a kérdést: miért állt be ennyire látványosan a politikus mögé?

Deák Dániel a Tisza belső ügyeire rálátó forrásaira hivatkozva úgy tudja, hogy 

Török Gábornak miniszteri pozíciót ajánlottak fel, cserébe azért, ha aktívan támogatja a Tisza Pártot. 

Török Gábor politikai ambíciói

A korábbi politikai ambíciói jól mutatják, hogy nem idegen tőle a politikai szerepvállalás. Emlékezetes, hogy 2014-ben bejelentette, indulni kíván a veszprémi időközi választáson, amelyet azért írtak ki, mert Navracsics Tibor lemondott egyéni képviselői mandátumáról az Európai Bizottságban betöltött biztosi pozíciója miatt. Az időközi választáson 2015 februárjában a kormányoldal jelöltje vereséget szenvedett, ezzel a parlament kétharmados többsége is elveszett – idézte fel Deák Dániel.

Török Gábor ugyan végül nem indult el a választáson, de akkoriban a Jobbikkal és Vona Gáborral ápolt szoros kapcsolatot. Magyar Péterhez hasonlóan akkor Török Gábor is a Jobbik kampányát támogatta nyilatkozataival. Az elemző emlékeztet, nem volt meglepő, hogy 2014 novemberében Vona Gábor, akkori Jobbik-elnök egy sajtótájékoztatón bejelentette: egyeztettek Török Gáborral, és támogatják a választáson, ha elindul. 

Ennek fényében a 2018. februári nyilatkozata sem volt váratlan, amelyben a Fidesz hanyatló korszakáról beszélt, bár két hónappal később újabb kétharmados győzelmet aratott a Fidesz.

Ekkor a „független elemző” láthatóan a Jobbik győzelmében reménykedett, tőlük várta politikai pozícióját, de a Fidesz sikere miatt ez nem jött össze. 

Török Gábor tapasztalatból megtanulta: ha az általa favorizált párt nem nyer, számára továbbra is csak az „elemzői” szerep marad, és politikai ambícióit a választás napjáig nem hozza nyilvánosságra, csupán egy esetleges Tisza-győzelem után – foglalta össze véleményét a XXI. Század Intézet vezető elemzője. 

Deák Dániel megpróbálta egyeztetni az információkat Török Gáborral október 13-án, de nem reagált sem telefonhívásra, sem üzenetre, így az állításokat az ő állásfoglalása nélkül közölte.

 

 

 

