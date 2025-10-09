október 9., csütörtök

Kormányinfó

54 perce

Gulyás Gergely: sikeres a fix 3 százalékos lakáshitel, átlagosan 33 millió forintot igényelnek (élő)

Címkék#Vitályos Eszter#kormányinfó#Gulyás Gergely

Jönnek a legfrissebb kormányzati döntések.

MW
Gulyás Gergely: sikeres a fix 3 százalékos lakáshitel, átlagosan 33 millió forintot igényelnek (élő)

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfó sajtótájékoztatón

Forrás: MTI

Fotó: Bruzák Noémi

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön fél tíztől sajtótájékoztatót tart, amelyen ismertetik a kormány legújabb döntéseit.

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:

A kormány csütörtöki ülésén meghallgatott egy összefoglalót az Otthon start programmal kapcsolatban, pénteken Panyi Miklós államtitkár részletes tájékoztatást ad a témában – tájékoztatott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, írja tudósításában a Magyar Nemzet. Hangsúlyozta: a kormány számára kiemelten fontos, hogy a hitelezés meginduljon, és minél többen saját lakáshoz jussanak, ezért vezették be a fix 3 százalékos programot. Az eddigi adatok alapján napi közel ezer hiteligénylés érkezett a bankokhoz, és már a folyósítás is megkezdődött.

Az eddigiek alapján elmondható, hogy az Otthon start a legsikeresebb hitelprogram Magyarországon.

Az átlagos hitelnagyság 33 millió forint, az igénylők több mint 80 százaléka negyven év alatti

– ismertette.

 

