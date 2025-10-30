Folytatódik a békemisszió, újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról (videó)

„A nemzeti konzultáció íveit a héten mindenki meg fogja kapni. Ez az adórendszerről szól, az adóemeléssel kapcsolatos tervekről szóló társadalmi hozzáállásról szól, és lehetőséget biztosít arra, hogy kitisztuljon, mi a társadalom véleménye ezekről a kérdésekről” – mondta Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (j) és Vitályos Eszter kormányszóvivő a kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. október 30-á

Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás: MTI

A Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatott, az USA kiszállt Ukrajna finanszírozásából, így ez csak adóemeléssel finanszírozható Európában. Hozzátette: ha megnézzük, milyen volt Európa gazdasága a háború előtt, és ma, akkor jól látható, hogy Európa a háború vesztese – számolt be tudósításában a Magyar Nemzet.

Gulyás Gergely tájékoztatott:

Orbán Viktor november 7-én lesz Donald Trump vendége a Fehér Házban.

Fókuszban a béke

A miniszter azt is elmondta, hogy a kormányfő, aki az európai vezetők közül egyedül képviseli a béke ügyét a háborúzó felek tárgyalásának fontosságát, találkozik azzal, aki ugyanezt teszi január óta.

Fontos, hogy sikerrel járjon a két állami vezető és a béke lehetséges kimeneteléről eszmét cseréljen és azt is meghatározzák, mi az a menetrend, ami elvezethet az amerikai-orosz találkozóig

– mondta Gulyás Gergely.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, abban nincs vita, hogy itt legyen ennek a találkozónak a helyszíne és békemegállapodás születhessen.

Marad és új termékekkel bővül az árrésstop

A kormány tegnapi ülésén döntött az élelmiszerek és drogériai termékekre vonatkozó árrés fenntartásáról, és 2026 február 28-ig meghosszabbították.

Az infláció elleni küzdelemnek hatékony küzdelem, az e körbe tartozó termékek árának csökkenése csökkenti a pénzromlás ütemét is. A kormány arról is döntött, hogy az élelmiszerek vonatkozásában további 14 termékkel bővül majd

– árulta el.

Arról is döntöttek, hogy

a Szép kártyákon megmaradt összeget hideg élelmiszerek felhasználására is lehet majd költeni.

A kormány döntött arról is, hogy

a szociális ágazatban 15 százalékos béremelés várható,

ez nem vonatkozik a nevelőszülőkre, miután a nevelőszülők illetményét megduplázzák jövő év január elsejétől.

Az állami ellátásban 23 ezer gyermek van, ebből 2/3-a nevelőszülőknél van. Minden szakmai vélemény egyértelművé teszi, hogy a nevelőszülőknél vannak a legjobb helyen ezek a gyerekek, éppen ezért kiemelt fontosságú, hogy a nevelőszülői ellátáson javítsunk

– jelezte.