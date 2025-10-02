2 órája
Magyarországon nemzeti egyetértés van a határvédelemről
Tíz évvel a röszkei csata és kilenc esztendővel a kötelező betelepítési kvótákat elutasító népszavazás után is egyértelmű a magyarok illegális bevándorlással kapcsolatos álláspontja: 100-ból 86 felnőtt jelenleg is kiáll a határkerítés fenntartása mellett – derül ki az Alapjogokért Központ közvélemény-kutatásából.
A tömeges népvándorlás már régóta nem csupán politikai, hanem biztonsági kérdéssé is vált Európában – írta a Magyar Nemzet.
A 2015-ös válság és az azt követő iszlamista terrortámadások rávilágítottak arra, hogy a határok védelme elengedhetetlen a kontinens polgárainak biztonsága szempontjából. A nyugat-európai társadalmak, amelyek kezdetben a „Wir Schaffen das” politikáját képviselték, igen brutális módon tapasztalták meg döntésük negatív következményeit: az Eurostat adatai szerint
2013 és 2023 között az Európai Unióban 79 százalékkal nőtt a szexuális erőszakos bűncselekmények száma, beleértve a nemi erőszakot.
Ezzel szemben hazánkban a nemzeti oldal világosan kifejezte álláspontját: a határvédelem a nemzetbiztonság és a közrend megőrzésének kulcsa. Ennek szellemében a kormány az elmúlt tíz évben több mint 1,1 millió illegális bevándorló Magyarországra és Európába való bejutását akadályozta meg a saját költségén felépített kerítéssel.
Azonban a brüsszeli elitek rossz döntésük eredményét megpróbálták kiterhelni a magyarokra, ugyanis kvóták révén kívánták az illegális migránsokat szétosztani.
Ezt elkerülendő a migrációs kvóták ügyében 2016-ban Magyarország népszavazást tartott, amelyen a választók túlnyomó többsége elutasította Brüsszel kényszerítő politikáját.
A társadalmi véleménynyilvánítás nem csupán politikai, hanem szuverenitási kérdéssé is vált, hiszen a magyar választók világosan jelezték, hogy nem kívánják, hogy mások döntsenek az ország területén való letelepedésről.
Orbán Viktor: aláírásgyűjtés indulhat Brüsszel háborús tervei ellen MagyarországonA miniszterelnök szerint az unió elhatározta, hogy háborúba megy.
A migráció kérdésében a Brüsszel és Budapest közötti különbségek mit sem változtak:
míg a brüsszeli elit továbbra is aktívan támogatja az illegális migrációt, addig a magyar társadalom élesen elutasítja azt.
