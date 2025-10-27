október 27., hétfő

Harcosok órája

1 órája

Menczer Tamás: a Békemenettel megnyertük az őszt (videó)

Címkék#Békemenet#Menczer Tamás#Orbán Viktor#Magyar Péter

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Harcosok órája műsor vendége volt hétfőn. Megnyertük a nyarat és most a Békemenettel megnyertük az őszt – jelentette ki Menczer Tamás.

MW
Memczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója

Forrás: MTI

Fotó: Hegedüs Róbert

Menczer Tamás azzal kezdte, minden várakozást felülmúlt a Békemenet, kétszer annyian voltak az utcán, és kétszer annyian nézték Orbán Viktor beszédét, mint ahányan Tisza háborús menetén részt vettek, és Magyar Pétert hallgatták, tehát ez egy óriási győzelem volt – írta a Harcosok órája műsor szemléjében a Magyar Nemzet.

Megnyertük a nyarat és most a Békemenettel megnyertük az őszt

– fogalmazott a politikus.

Mint mondta, rengetegen voltak, de ami a legbeszédesebb, az egy tiszás videó, amelyben egy Magyar Péter-szimpatizáns távolról nézte a Békemenetet, és megdöbbenve ismerte be, hogy elképesztően sokan voltak.

A Digitális Polgári Körök országjárása kapcsán Menczer Tamás azt mondta, a tiszások most ezzel kapcsolatban is rögtön hazudozni keztek, de ez a vezetőjük lényege.

Lekvárban van Magyar Péter, ilyenkor pedig cirkusz és balhé kell, ezt csinálta Kötcsén is, és a gyermeki, kisfiús vágy, hogy vele is foglalkozzon Orbán Viktor. Az a rossz hír van számára, hogy a miniszterelnök a Tisza elnökének gazdáival foglalkozik. A bolondokkal nekem kell

 – fogalmazott.

A Tisza háborús menetéről úgy vélekedett, egy tiszás férfival készített beszélgetésből egyértelműen kiderült, őt nem érdekli, ha háború lesz, ha megemelik az adót, elveszik a családtámogatásokat, neki az a fontos, hogy bukjon Orbán Viktor. Pusztán a gyűlölet alapján azt akarják, pusztuljon az ország.

Szó volt arról, hogy a Tisza rendezvényén magyar zászlót osztogattak, amit a rendezvény végén vissza kellett adni. De, mint mondta, a baliberális sajtóban azt is írták, Magyar Péter lett a „legnagyobb fényforrás”, ami Menczer szerint azt mutatja, szolgává lettek a baloldali újságírók.

 Egy olyan embert szolgálnak, aki köcsögözi őket, Dunába lökné őket, és ezek az újságírók azonnal bűnbakká fogják tenni a Tisza elnökét, és csak arra fognak emlékezni, hogy beszélt róluk

– fogalmazott.

A levegőből, egy repülőgépről készített fényképről, melyen a Tisza Hősök terén tartott rendezvénye volt látható, mára kiderült, hogy nem lehet valós, ráadásul a 24.hu is arról írt, hogy szellős volt a tömeg, lyukak voltak, unalmas volt a beszéd, vontatott, az emberek pedig inkább hazamentek – derült ki Menczer Tamás szavaiból.

A sorkatonai kötelezettségről beszélve Menczer Tamás idézte Ruszin-Szendi Romuluszt, aki közölte: „ha baj van, berántunk mindenkit.” 

Weber és Von der Leyen elmondta, ez a mi háborúnk, benne vagyunk ebben a háborúban, és erre mondta a volt tábornok, amit mondott, ráadásul Ukrajna ki fog fogyni az emberekből. És majd Brüsszelben mondják meg, mikor van baj, mikor kell berántani az embereket. Mindenki fontolja meg jól, akar-e a kék-sárgáért háborúba menni, vagy az unokáját, gyermekét háborúba küldeni

– fogalmazott a kommunikációs igazgató. 

A tervezett Trump–Putyin találkozóról, a Békecsúcsról azt mondta, a balliberális oldal annak szurkol, hogy ne legyen békecsúcs, folytatódjon a háború. A helyzet azonban az, hogy

lesz Békecsúcs, csak az időpont kérdéses még.

A felek tárgyalnak egymással, dolgozik a diplomácia, elhalasztani pedig nem lehet azt, aminek még időpontja sincs. Reméljük, ha sor kerül rá, sikeres is lesz.

A teljes szemlét itt tudja elolvasni, a beszélgetést alább tudja megnézni. 

