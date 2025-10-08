Menczer Tamás: Weber meg akarja buktatni a magyar érdekeket védő Orbán Viktort (videó)

„Weber bábfigurája minderre igent mond. Cserébe megtarthatja a brüsszeli mentelmi jogát” – írta.

A következő lesz: először elzavarjuk a bábfigurát, Pétert, aztán meg szólunk Babisnak, Ficónak, Nawrockinak és a többi patriótának – mert bizony egyre többen és egyre erősebbek leszünk –, és elzavarjuk Webert is, elfoglaljuk Brüsszelt

– fogalmazott, hozzátéve, hogy „aztán kérünk egy kávét, majd folytatjuk Magyarország építését, és megkezdjük Európa újraépítését”.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, Magyar Péter ellen garázdaság és rongálás gyanújával indult eljárás a 2024-es „diszkóbotrány” után, azonban a Tisza-vezér mögött összezárt a baloldal és nem adták ki a mentelmi jogát.