Most minden békeszerető magyarra szükség van

Menczer Tamás, Orbán Viktor, aláírásgyűjtés

„Orbán Viktor akkor tudja igazán eredményesen védeni Magyarország békéjét és biztonságát Brüsszelben, ha látják, hogy a magyar emberek békét akarnak, és ott állnak mögötte” – mutatott rá közösségi oldalán Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója ezért fontosnak tartja, hogy minél többen vegyenek részt a kormány aláírásgyűjtésén, amelyet a brüsszeli tervek ellen indítottak.

MW
Most minden békeszerető magyarra szükség van

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Indul az aláírásgyűjtés Brüsszel „háborús tervei” ellen – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, szombat délelőtt a pesterzsébeti termelői piacon bukkant fel Orbán Viktor. 

A kormányfő Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel látogatott a XX. kerületbe, ahol több mint száz támogató fogadta. A miniszterelnök a piacon egy beszédet is mondott, és ott jelentette be, 

a Fidesz elnöksége elfogadta a javaslatát, amelynek alapján aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen. 

„Helyzet van!” – jellemezte a hírt bejegyzésében Menczer Tamás, aki hangsúlyozta: Orbán Viktor akkor tudja igazán eredményesen védeni Magyarország békéjét és biztonságát Brüsszelben, ha látják, hogy a magyar emberek békét akarnak, és ott állnak mögötte. Leszögezte: a magyar emberek nem akarnak háborút, és nem akarják, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék. 

„De a nyomás nő. Mindent bevetnek. Brüsszel és a magyarországi bábfigurák folyamatosan támadnak bennünket. Most minden békeszerető magyarra szükség van. Rád is! Védjük meg együtt Magyarország békéjét és biztonságát!” – zárta sorait az igazgató.

 

