Nem az adóemelésekre: nagy a tétje a nemzeti konzultációnak

„Már javában zajlik a nemzeti konzultációs ívek kézbesítése. A mai nap folyamán Budapest minden háztartásába eljutnak az ívek, a kézbesítés pedig megkezdődött Pest és Fejér vármegyében is” – közölte Hidvéghi Balázs a kormány Facebook-oldalára feltöltött videóban, amit a Magyar Nemzet szemlézett.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint a tét óriási. Rámutatott, Brüsszel háborús döntéseket hoz, a háború és Ukrajna finanszírozására pedig durva adóemeléseket akar ránk kényszeríteni.

A magyar ellenzéktől az elmúlt hetekben kiszivárgott tervek azt támasztják alá, hogy ők megegyeztek Brüsszellel – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs, aki ismertette ezeket a terveket:

Adóemeléseket, a családi adókedvezmények szűkítését, a rezsicsökkentés eltörlését és a vállalkozások társasági adójának drasztikus emelését irányozzák elő

– sorolta az államtitkár.

Ráadásul az is kiderült, hogy ezeket a terveket a választásokig nem akarják nyíltan bevallani az embereknek

– hívta fel a figyelmet.