Nyomozás indulhat az álhírbotrány egyik kirobbantójának ügyében
Kuslits Gábor egy feljelentés szerint nem jelzett a hatóságnak a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójának botrányos ügyeiről, bár kötelessége lett volna.
Kuslits Gábor, a fővárosi gyermekvédelmi szakszolgálat egykori igazgatója
Forrás: MTI
Fotó: Balogh Zoltán
Feljelentés-kiegészítést rendelt el a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Semjén Zsolt és a kormány elleni álhírbotrány kirobbantójának, Kuslits Gábornak az ügyében – derült ki a rendőrség Magyar Nemzetnek adott válaszából. Ez azt jelenti, hogy a hatóság további adatokat gyűjt, és harminc napon belül dönt, hogy induljon-e nyomozás vagy sem.
A történet előzménye, hogy Kuslits a Válasz Online-nak adott interjújában azt állította, már régóta lehetett tudni a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójának ügyeiről.
Csakhogy Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára leszögezte, hogy Kuslits egészen az interjú megjelenéséig semmilyen hivatalos panasszal, feljelentéssel nem élt, pedig jelzőrendszeri tagként ez törvényi kötelessége lett volna. Emiatt a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat gyermekvédelmi jelzési kötelezettség elmulasztása miatt feljelentést tett Kuslits ellen a BRFK-n.
A javítóintézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált és élettársát májusban vették őrizetbe. A Magyar Nemzet cikke szerint hónapokkal később ezt az eljárást kihasználva egy jól körülhatárolható – influenszerekből és ellenzéki politikusokból álló – kör brutális lejáratókampányt, álhírbotrányt indított Semjén Zsolt és a kormány ellen, valamint pedofilügyet kiáltott annak ellenére, hogy az ügyben nincs kiskorú sértett és politikusok sem érintettek. Mindezt Tuzson Bence igazságügyi miniszter jelentése is megerősítette.
