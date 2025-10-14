1 órája
Orbán Viktor: október 23-án békemenet
A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést. Orbán Viktor az október 23-ai békemenetre hívta fel a figyemet. Október 23-án Békemenet. Ott találkozunk! – írta a kormányfő.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Legyünk minél többen
– buzdított a miniszterelnök.
Orbán Viktor a Kossuth téren mond beszédet október 23-án
Amint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a békemenet idén az állami ünnepséghez kapcsolódik, és a résztvevők számára a központi program a Kossuth téren lesz. Ahogy azt Kovács Zoltán államtitkár és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is bejelentette, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján tartott hivatalos állami ünnepség fő helyszíne a Kossuth Lajos tér lesz, ahol
Orbán Viktor miniszterelnök mond ünnepi beszédet 13 órától.