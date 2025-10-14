október 14., kedd

Orbán Viktor: október 23-án békemenet

Címkék#Október 23#forradalom#békemenet#Orbán Viktor#ünnepség

A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést. Orbán Viktor az október 23-ai békemenetre hívta fel a figyemet. Október 23-án Békemenet. Ott találkozunk! – írta a kormányfő.

MW
Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Október 23-án Békemenet. Ott találkozunk!” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán

Legyünk minél többen

 – buzdított a miniszterelnök. 

Amint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a békemenet idén az állami ünnepséghez kapcsolódik, és a résztvevők számára a központi program a Kossuth téren lesz. Ahogy azt Kovács Zoltán államtitkár és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is bejelentette, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján tartott hivatalos állami ünnepség fő helyszíne a Kossuth Lajos tér lesz, ahol

Orbán Viktor miniszterelnök mond ünnepi beszédet 13 órától.

 

