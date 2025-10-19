október 19., vasárnap

Orbán Viktor folytatja a digitális honfoglalást

Brüsszel elszigetelődött és a háború eszkalálására készül – emelte ki a miniszterelnök. A kormányfő beszámolt a budapesti amerikai–orosz tárgyalás esélyeiről, a Tisza Párt nyugdíjcsökkentési terveiről, a Fidesz erősödéséről, és felhívta a figyelmet az október 23-i békemenetre és az emléknapi ünnepségekre.

MW
Orbán Viktor miniszterelnök

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala

Magyarország maradt Európában az egyetlen ország, amely következetesen a béke útját járja. „Mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat, mindig a párbeszédet szorgalmaztuk” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök tagjainak, számolt be róla a Magyar Nemzet. Hozzátette: a konfrontáció helyett együttműködésre, a megbélyegzés helyett kölcsönös tiszteletre van szükség.

ORBÁN Viktor; PUTYIN, Vlagyimir
Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök tárgyal Moszkvában 2024. július 5-én
Fotó: Benko Vivien Cher / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

A kormányfő szerint Magyarország ma komoly eséllyel lehet az a hely, ahol az amerikai és az orosz elnök tárgyalása elvezethet a békéhez. Ezzel szemben

Brüsszel elszigetelte magát, nem vesz tudomást a realitásokról, és tovább eszkalálná a háborút.

A miniszterelnök ironikusan megjegyezte: „Természetesen a budapesti PutyinTrump-találkozó is Magyar Péter érdeme. A kiskakas azt hiszi, ha nem kukorékol, nem kel fel a nap.”

Orbán Viktor emlékeztetett: megkezdődött az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen, és arra biztatta a magyarokat, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.

A Tisza nyugdíjadója egy újabb brüsszeli utasítás

A miniszterelnök kitért a belpolitikai témákra is. A Tisza Párt újabb megszorításra készül, ezúttal a nyugdíjak megadóztatását tervezi, ami egy újabb brüsszeli utasítás – emlékeztetett.

A kormányfő felidézte, hogy a Világgazdaság kiszámolta, mennyivel csökkennének a nyugdíjak.

Minden átlagos összegű ellátásban részesülő nyugdíjas ötvenezer forinttal kapna kevesebbet havonta.

A kormány viszont jogszabályban fogja rögzíteni, hogy 2026-ban is marad a rezsicsökkentés.

Nőtt a Fidesz előnye

Orbán Viktor felidézte: a Real–PR legfrissebb kutatása szerint nőtt a Fidesz előnye, miközben a Tisza Párt megtorpant. A miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy az említett közvélemény-kutatás alapján miközben a kormánypártok tovább erősödtek, a Mi Hazánk éppen a bejutási küszöbön áll. Más párt jelenleg nem kerülne be a parlamentbe.

Békemenet lesz október 23-án

Október 23-án békemenetet tartanak, amelyhez a Kossuth téren lehet csatlakozni. A miniszterelnök kiemelte, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapjához kapcsolódó ünnepségsorozat már előző nap, október 22-én, szerdán 14 órakor kezdődik a Műegyetemi emlékműnél.

Gyere, és vegyél részt a programokon! Köszönöm, hogy itt vagytok. Folytassuk a digitális honfoglalást! Rendületlenül hiszünk a szeretet és az összefogás erejében!

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

 

