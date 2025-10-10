október 10., péntek

Miniszterelnöki interjú

1 órája

Orbán Viktor: a magyarok békében akarnak élni a szomszédaikkal (videó)

Címkék#Kossuth Rádió#interjú#Orbán Viktor#kormányfő

Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának volt péntek reggel a vendége. Az adásban, mely rendhagyó módon Kolozsvárról jelentkezett, a miniszterelnök beszámolt a szomszédságpolitikáról, az adócsökkentésről és az otthonteremtési, valamint a vállalkozásoknak szánt kedvezményes hitelekről. A kormányfő szólt a Tisza Párt adatbotrányáról, Kijev és Brüsszel beavatkozásáról a magyar politikába, valamint gratulált Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjához.

MW
Orbán Viktor: a magyarok békében akarnak élni a szomszédaikkal (videó)

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2025. április 25-én

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Benko Vivien Cher

– A magyar miniszterelnök kötelessége, hogy a külhoni szervezetek nagy rendezvényein részt vegyen – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának adott interjúban, írja a Magyar Nemzet. A miniszterelnök Kolozsváron, az RMDSZ kongresszusán fog részt venni ma, aminek kapcsán elmondta, hogy nem csak Erdélybe, hanem a Felvidékre hanem a Vajdaságba is ellátogat.

Megtiszteltetésnek nevezte, hogy a román miniszterelnök is jelen lesz a találkozón. A magyar kormányfő szerint nehéz bonyolultabb kapcsolatot elképzelni, mint ami Magyarország és Románia között van. De jelezte, hogy a magyarok békében akarnak élni a szomszédaikkal.

A jó szomszédság érték

– Talán a városiak is értik, de a falusiak is tudják, hogy az ingatlanod értékét nem csak az határozza meg, mekkora a telked, hanem milyen a szomszédod. Ezért nem csak az alapvető keresztény értékrendet kell figyelembe venni, hanem az alapvető emberi értékeket is. Mi magyarok abban vagyunk érdekeltek, hogy Románia sikeres legyen, és minél több pénze van a románoknak, annál jobba a magyar gazdaság helyzete is. Bezzeg románozásról pedig csak annyit, hogy nézzen át ide, a határom túlra az, aki szerint a románoknak jobban megy a szekér – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök.

A román gazdaság helyzetéről elmondta, óvatosnak kell lennünk, amikor egy másik országról mondunk bármit, meglátása szerint itt a politika vitte bajba a gazdaságot. – Ha nincs stabilitás, kiszámíthatóság, ha az emberek lebecsülik vagy a pártok a kiegyensúlyozottság erényét, értékét, az rövid távú gazdasági döntést eredményez. Sok népszerűnek tűnő gazdasági döntés, ha összeadódik, abból baj lehet. Harmincöt éve vagyok parlamenti képviselő, emlékszem olyan időkre is, mint a mostani is, ha van ember, akinek van esélye arra, hogy ezt a csálé helyzetet rendezze, akkor a jelenlegi román miniszternek van esélye – közölte.

A mágikus 3-as szám

A miniszterelnök elmondta, hogy a magyar gazdaságpolitika mágikus száma a hármas. Jelezte, hogy megindították a fix három százalékos hitelt az otthonteremtéshez és most elindult a három százalékos vállalkozói hitelt is. Kiemelte, hogy sokat köszönhetnek a kereskedelmi és iparkamarának a hitel részletszabályainak a kidolgozásában.

Orbán Viktor ismertette, hogy 150 millió forint a felső határa az igénybe vehető összegnek. Szerinte sok kis és középvállalkozó ki van éhezve egy kigazdálkodható hitelre, ami komoly lökést ad a vállalkozóknak.

– A magyar gazdaság ma egyszerre tud elindítani egy fix százalékos otthonteremtési hitelt, egy kis- és középvállalkozói hitelt, és tudja végrehajtani Európa legnagyobb adócsökkentését – tette hozzá.

– Vért hánytak az egykulcsos adó gondolatától. Ezek az emberek szeretik elvenni a cégektől és az emberektől a pénzt és a saját igazságuk szerint visszaosztani azt. Én nem vagyok ennek a híve. Én az egyszerűség elvét vallom, ha te tízszer többet keresel, akkor te tízszer több adót fizetsz. Ne szóljunk bele az emberek életébe, az a jó, hogy ha az emberek döntik el, mit csinálnak a pénzükkel. Az a jó, ha a kormány pénzt hagy az embereknél, mozgást hagy az embereknek – jelentette ki.

A legfontosabb kérdések

A miniszterelnök a Tisza-adó kapcsán arról is beszélt, a Tisza Pártban ugyanakkor egy brüsszeli utasítást akarnak teljesíteni, hogy a nemzeti magyar kormányt fölváltsák egy brüsszeli, vagyis inkább ukrán barát kormánnyá, pénzt akarnak adni az ukránoknak. – Erre több ötlet is van, az egyik, hogy vegyük el az emberektől a pénzt, amit aztán a háborúra lehet fordítani. Reményeim szerint nem lesz erre alkalma a Tisza Pártnak – szögezte le a miniszterelnök.

A nemzeti konzultáció kapcsán elmondta, óriási nyomás lesz hazánkon, hogy járuljunk hozzá az ukrán Európa Uniós csatlakozáshoz, és járuljunk hozzá a háborúhoz.

– Mi nem akarjuk ezt, ez egy nagy nemzetközi csata, amihez támogatásra van szükségünk. Miután a Tisza Párt és a DK azt gondolja és mondja, hogy nem akarnak erről beszélni a választások előtt, mert elveszítenék a választásokat, vagyis ez azt jelenti, hogy a legfontosabb kérdésről, az adók és közterhekről nem akarnak beszélni kérdése homályban marad. Az embereknek joguk van tudni, mire számíthatnak. Ki milyen rózsát szakított, azt szagolja – mondta.

Fenyegetés Ukrajna irányából

A kormányfő szerint mindig volt vita arról, hogy mi legyen a magyar mezőgazdasággal. – Mindig volt olyan álláspont, hogy a mezőgazdaság a múlthoz tartozik és nem modern. Ezért mondja ennek a hagyománynak a folytatójaként a baloldal, hogy a magyar mezőgazdaság nem lehet versenyképes az ukránnal. Ez egy teljes félreértés, Magyarország nincs mezőgazdaság nélkül – tette hozzá. Orbán Viktor elmondta, hogy meg kell védeni a magyar mezőgazdaságot, amit komoly fenyegetés ér Ukrajna irányából. Ha pedig Ukrajna az unió tagja lenne, akkor több százezer gazda menne tönkre.

A Tisza Párt reformjai iskola és kórház bezárásokat jelentenek

A kórház és az iskolabezárások kapcsán pedig megjegyezte, hogy a baloldal mindig azt mondta, nagy reformokra van szükség, ami a bezárásokat jelenti. Mint mondta, tizenöt év küzd azért, hogy elérhető legyen a jó minőségű oktatás és karnyújtásnyira legyenek a jó minőségű kórházak. – Tizennyolc nagyon erős megyei kórházra van szükségünk, ezt építjük – tette hozzá.

Ukrajna mindent meg fog tenni, hogy kormányra segítse a Tisza Pártot

A miniszterelnök elmondta, hogy az ukránok azt mondják, bármi áron be akarják vonni Európát a háborúba, amit Magyarország nem hagy. Ezért az ukránok azt akarják, hogy legyen kormányváltás Magyarországon, Brüsszel és Ukrajna pedig ebben együttműködik, hogy jöjjön egy Brüsszel és ukránbarát kormány. A kormányfő meg van győződve róla, hogy a magyarok sorsa rosszabbra fordulna, ha ez megtörténne. Az ukránok aktívan dolgoznak és beépültek a magyar politikába – fogalmazott a kormányfő, aki szerint a Tisza egy ukránbarát párt és Ukrajna mindent meg fog tenni, hogy kormányra segítse a Tisza Pártot.

Brüsszel kölyke

Tisza adatszivárgási botrányról megjegyezte, nem véletlenül védi minden ország a saját adatait, mert fel tudják vele szemben használni. A miniszterelnök sajnálatát fejezte ki a károsultak felé, és azt üzente, reméli nem lesz nagy bajuk az érintetteknek.

Magyar Péter mentelmi ügyével kapcsolatban kifejtette, a brüsszeli politikusok azon felvetése, mely szerint Magyar Péter politikai üldözött lenne, badarság. – Aki ismeri Magyarországot, ezen jókat kacag most, mert ebben az országban mindenki azt mond, amit akar, így azt állítani, hogy idehaza bárkit üldöznek a politikai véleménye miatt, az oktondiság. A mentelmi ügy nem politikai ügy, hanem köztörvényes ügy, hiszen lopásról van szó – közölte.

– De ha már ennyi pénzt belefektettek a Tisza Pártba, akkor muszáj fogniuk, mert bizony csökkenti az esélyeiket a választáson, mondhatjuk, hogy futnak a pénzük után, így mindegy mit csinál Magyar Péter, nem fogják kiadni a mentelmi jogát. Ez szégyenteljes, az európai politika megcsúfolása. Az ő kutyájuk kölyke, nem adják – mondta.

Krasznahorkai Nobel-díja óriási dolog

Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díja kapcsán Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy minden díj és olimpiai arany különleges jelentőséggel bír. Mi azért vagyunk a világon, mert tehetségesek és szorgalmasak vagyunk. A magyarok többet adtak az emberiségnek, mint amit kaptak tőle – jegyezte meg.

Mint jelezte, Krasznahorkai eredményét nem politikai, hanem nemzeti szemüvegen kell nézni. Óriási dolog, hogy hazánk fia egy irodalmi Nobel-díjat kapott. Gratulálunk hozzá – fogalmazott az interjú végén Orbán Viktor.

Az interjút itt tudja megtekinteni:

 

