Orbán Viktor: Trumppal tegnap beszéltem, Putyinnal pedig ma fogok (élő)

A miniszterelnöki interjúról mi is tudósítunk, cikkünket az élő közvetítés alatt folyamatosan frissítjük!

Tegnap este beszéltem az amerikai elnökkel telefonon, de a hír már kicsit korábban kiszivárgott – válaszolt Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy mikor tudta meg, hogy Budapesten fog találkozni egymással Trump és Putyin. A miniszterelnök a Kossuth rádió, Jó reggel Magyarország! című műsorának adott ma reggeli interjújában elmondta, ma délelőtt fog telefonon beszélni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is. – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Trump–Putyin-találkozó: miért éppen Budapest?

Beszéltem az amerikai elnökkel korábban is, a békecsúcson. Az utolsó simításokat végezzük egy magyar-amerikai hivatalos washingtoni találkozó ügyében is. Forr a víz mindenhol

– tájékoztatott Orbán Viktor az aktuális helyzetről.

A kormányfő elmondta: Európán kívül sok hely van, ahol meg lehet tartani egy ilyen tárgyalást, de

Európában Budapesten kívül nincs más ilyen hely.

Magyarország az egyetlen békepárti ország, amely az elmúlt három évben nyíltan, hangosan, cselekvő módon a béke pártján állt. Hozzátette: sajnálja, hogy Ferenc pápa ezt nem élte meg, mert ő volt az, aki a legjobban biztatta őket, hogy tartsanak ki a béke mellett, legyenek állhatatosak.