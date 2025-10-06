október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megbékéléstől a megfélemlítésig

52 perce

Orbán Viktor: míg mások rombolnak, mi építünk tovább

Címkék#Szent Mihály Főszékesegyház#Orbán Viktor#gyűlölet#esemény

Orbán Viktor hétfői posztjában vasárnapi élményeiről írt: a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelését felemelő eseménynek nevezte, miközben Budapesten egy másik rendezvényen szerinte a megfélemlítés és gyűlölet uralkodott.

MW
Orbán Viktor: míg mások rombolnak, mi építünk tovább

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

– Megbékéléstől a megfélemlítésig – kezdte hétfő reggeli posztját Orbán Viktor miniszterelnök, aki arról írt, hogy vasárnap felemelő napjuk volt.

Felemelő nap volt, mert újraszentelték a felújított veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházat. Aki templomot épít, az hazát épít.

A miniszterelnök hangsúlyozta: Veszprém fejlődése olyan ütemű, amely mellett nem lehet csak úgy elmenni. – Meghaladja a jobb- és baloldali lövészárkokat. Mindannyiunk büszkesége – fogalmazott.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy közben Budapesten egy másik rendezvényen a megfélemlítés ellen tüntettek. 

Tették mindezt válogatott káromkodások, fenyegetések és tettlegesség közepette, a gyermekvédelem álcája mögé bújva. Tények nélküli sunyi sejtetés, olcsó hangulatkeltés és határtalan gyűlölet. Ez az ő ajánlatuk az országnak: viszály és rombolás.

„Mi építünk tovább. Templomokat, utakat, gyárakat, iskolákat és óvodákat. Egy büszke, családbarát országot. És ha jól tesszük a dolgunkat, akkor legkésőbb jövő áprilisban meghaladjuk a gyűlölet erőit” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu