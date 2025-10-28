október 28., kedd

Részvétnyilvánítás

2 órája

Orbán Viktor: micsoda tragédia!

Címkék#tragédia#család#Orbán Viktor#turista#Kenya#részvét

Mély megrendüléssel reagált a miniszterelnök a tragikus kenyai balesetre. A magyar kormány minden lehetséges diplomáciai és konzuli eszközzel támogatja a gyászoló hozzátartozókat.

MW
Orbán Viktor: micsoda tragédia!

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán fejezte ki részvétét a kenyai repülőgép-szerencsétlenség magyar áldozatainak családjai felé – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor részvétet nyilvánított

Micsoda tragédia! Őszinte részvétünk a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak. Szijjártó Péter felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal, a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársai mindenben segítik az érintett családokat

– írta a kormányfő.

Megírtuk, a tragédia kedden reggel történt Kenya partvidékén, Kwale megyében, amikor egy Cessna Caravan típusú kisrepülőgép – külföldi turistákkal a fedélzetén – lezuhant és kigyulladt. A gép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti park felé, ám a felszállás után nem sokkal, mintegy negyven kilométerre a repülőtértől, egy erdős területen csapódott a földbe.

A helyi hatóságok megerősítették, hogy a szerencsétlenségnek magyar áldozatai is vannak.

 

