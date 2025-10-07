Orbán Viktor: a Tisza Pártnál kilóg az ukrán lóláb

„Tisza: made in Ukraine. A Tisza Párt házatáján kilóg az ukrán lóláb. Lassan az országszerte körbehurcolt kartonbábúmról is kiderül, hogy ukrán gyártmány” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

Fotó: Isza Ferenc / Forrás: AFP

A kormányfő szerint a világról, az ország ügyeiről és a külpolitikáról lehet vitatkozni, de

„úgy nem lehet külpolitikát csinálni, ha a mentelmi joggal fognak Brüsszelből”, vagy ha valaki „egy idegen országnak kötelezi le magát”.

Orbán Viktor úgy fogalmazott:

Ez oda vezet, hogy Magyarországra ismét helytartót küldenek. Ez már volt Magyarországon, nem érdemes újra kipróbálni. Főleg háború idején.

Hétfőn arról számoltunk be, hogy a Tisza Világ mobilalkalmazásból közel húszezer szimpatizáns adatai kerültek ki az internetre, és a kiszivárgott információk szerint ukrán fejlesztők is részt vehettek az üzemeltetésben.

Emellett az Európai Parlament a héten dönt Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről, aki a 2024-es „diszkóbotrány” után garázdaság és rongálás gyanújával áll eljárás alatt. A brüsszeli vizsgálat hónapok óta húzódik, ami sokak szerint a politikai befolyás és kettős mérce újabb példája.