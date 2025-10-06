18 perce
Kevés résztvevő, sok káromkodás: így zajlott Puzsérék demonstrációja
A „megbékélésmenetként” beharangozott demonstráció végül a politikai ellentétek újabb színterévé vált. Puzsér Róbert és támogatóik Juhász Péter mellett vonultak a Kossuth térre, de a rendezvényt inkább a trágár hangvételű felszólalások, semmint a polgári értékek jellemezték, ráadásul a részvétel is elmaradt a várttól.
Puzsér Róbert publicista beszédet mond a Polgári Ellenállás mozgalom Juhász Péter influenszer, volt politikus mellett tartott szolidaritási demonstrációján Budapesten, a Kossuth Lajos téren 2025. október 5-én
Forrás: MTI
Fotó: Purger Tamás
A megbékélésmenetet lefújta, helyette a megosztó politikai szembenállás egyik szimbólumáért, Juhász Péterért szólította utcára Puzsér Róbert híveit. A megdöbbentően kevés érdeklődőt vonzó esemény legnagyobb problémája ugyanakkor nem a demonstrálók hiányában, hanem a felszólalások színvonalában volt keresendő. Puzsér Róbert Polgári Ellenállás elnevezésű szervezetének eseményén a polgári értékek nyomokban sem voltak megtalálhatóak – írja a Magyar Nemzet.
Jó példa erre Radics Péter youtuber beszéde is. A trágárkodása miatt elhíresült influencer ugyanis nem hazudtolta meg magát, kötőszóként használta a vállalhatatlan szavakat.
Kénytelen voltam megint összeb∗szni valami szart
– így jellemezte saját beszédét Radics. Majd pedig nem sokkal később megjegyezte,
Úgy elküldjük őket a büdös pics∗ba, hogy azt nem rakják ki az ablakba.
Hamar lecserélhetik Magyar Pétert, már az utódot is kijelölhettékEgy már kipróbált ember léphet a Tisza Párt elnökének a nyomába.
Juhász Péter sem emelte az érte tartott esemény színvonalát. Egy ponton, amikor a kiolthatatlan ellenzéki lángról szónokolt, azt mondta,
egy darab poroltó ehhez a tűzhöz, ku∗va kevés lesz. Kib∗szottul kevés lesz.
De Levitin Dávid, művésznevén csak Dave sem hasonult meg. A Tisza Párt előtt Márki-Zay Péterért élő-haló influencer az előre fölvett beszédében, otthona kényelméből azzal riogatott,
mi lesz, ha egy szép napon tényleg megjelenik nálam is az ügyészség, vagy a TEK, vagy a fas∗om tudja, micsoda.
A teljes cikk ITT olvasható el.