Sokkoló számok Németországból, ennyi nőt bántalmaztak a migránsok

A kormány válasza szerint 2024-ben összesen 63 977 nő szenvedett el szexuális bűncselekményt, országszerte egyébként 1173 gyilkosság történt, 265 ezer testi sértés és több mint 155 ezer személyi szabadság elleni bűncselekmény, írta az Origo.

A számok mögött azonban még súlyosabb trend húzódik meg: a szexuális erőszak elkövetőinek 35 százaléka külföldi volt, további 11 százalék pedig menedékkérő, oltalmazott vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező migráns.

Szexuális erőszak: több mint 12 ezer német nő lett külföldi elkövető áldozata

A német állampolgárságú áldozatok közül több mint 12 600 nő olyan esetben vált áldozattá, ahol az elkövető nem volt német.

Közülük közel négyezer esetben menedékkérő vagy oltalmazott státusú személy követte el a támadást.

Különösen feltűnő, hogy miközben 53 517 német nő vált szexuális bűncselekmény áldozatává, az afgán nők esetében ez a szám mindössze 314 volt.

