október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tárgyalások

1 órája

Szijjártó Péter: a brüsszeli szankciókra már az európai-közép-ázsiai együttműködés is kezd rámenni

Címkék#Szijjártó Péter#Danijar Amangeldijev#gazdaság

Brüsszel szankciós elvakultságára már az európai-közép-ázsiai együttműködés is kezd rámenni, ugyanis a korlátozásokat már ezen gyorsan fejlődő régió országaira is ki akarják terjeszteni, amit Magyarország élesen ellenez - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebookon.

MW
Szijjártó Péter: a brüsszeli szankciókra már az európai-közép-ázsiai együttműködés is kezd rámenni

Fotó: KKM

A tárcavezető arról tájékoztatott a Danijar Amangeldijev kirgiz miniszterelnök-helyettessel lefolytatott tárgyalását követően, hogy egyetértettek abban, hogy a mai brüsszeli szankciós politika nem korrekt a békés közép-ázsiai országokkal szemben, hiszen ők nem háborúznak, és nincs semmifajta felelősségük az ukrajnai fegyveres konfliktusban.

Hangsúlyozta, hogy az európai gazdaság versenyképessége igen súlyos bajban van, aminek egyik fő oka Brüsszel szankciós politikája.

 „A háborús szankciók miatt súlyos károk érték az európai gazdaságot, a szankciók sokkal többet ártanak nekünk, mint Oroszországnak"

 - figyelmeztetett.

„Brüsszel szankciós elvakultságára most már ráadásul az európai-közép-ázsiai együttműködés is kezd rámenni, mivel az uniós szankciókat a gyorsan fejlődő közép-ázsiai térség országaira is ki akarják terjeszteni.

 Nem véletlen az ottani országok felháborodása, hiszen semmilyen alapja nincsen ezeknek a szankciós intézkedéseknek, azok teljes mértékben figyelmen kívül hagyják a realitásokat" 

- húzta alá.

„Magyarország álláspontja egyértelmű: a brüsszeli szankciók kudarcot vallottak, itt az idő változtatni és leszámolni a szankciós politikával!" - összegzett.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu