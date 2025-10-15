október 15., szerda

Méltatás

Szijjártó Péter: Donald Trump megérdemelné a Nobel-békedíjat

Címkék#Donald Trump#Szijjártó Péter#Nobel-békedíj

„Donald Trump amerikai elnök megérdemelné a Nobel-békedíjat, mert rendkívül sokat tett a fegyveres konfliktusok lezárásáért világszerte” – jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Moszkvában.

Donald Trump amerikai elnök izraeli és egyiptomi látogatásáról visszaérkezik a washingtoni Fehér Házba 2025. október 14-én

Forrás: MTI/AP

Fotó: Mark Schiefelbein

Szijjártó Péter az Orosz Energiahéten újságíróknak nyilatkozva abbéli reményének adott hangot, hogy a béke hamarosan visszatérhet Közép-Európába, s úgy vélekedett, hogy napjainkban Donald Trump az ukrajnai rendezés egyetlen reménye.

Ezért ismét köszönetét fejezte ki az amerikai elnöknek a békeerőfeszítéseiért, külön kitérve az alaszkai találkozójára orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal, és egyúttal azt is kiemelte, hogy nyitva kell tartani a kommunikációs csatornákat Oroszországgal.

Továbbá leszögezte, hogy 

Donald Trump megérdemelné a Nobel-békedíjat, ugyanis igen sokat tett a béke érdekében, és nemcsak Ukrajnában, hanem az egész világon.

Hálásak vagyunk neki, mert nagyon sokat tett az ukrajnai béke érdekében, jóval többet, mint bármely másik politikus a világon. Természetesen a magyar miniszterelnök is békemissziót hajtott végre, és ő is mindent megtesz, de ha a nagy és erős országok vezetőiről van szó, Trump elnök teszi a legnagyobb erőfeszítéseket az ukrajnai béke érdekében

– fogalmazott.

A miniszter az amerikai elnök békeerőfeszítései kapcsán érintette a közel-keleti helyzetet, s az Izrael és több arab állam közötti kapcsolatok normalizálását célzó korábbi Ábrahám-megállapodásokat is.

Rámutatott, hogy ez volt az első olyan fejlemény még Donald Trump első ciklusából, amely elhozta a reális reményét annak, hogy a térség lakosai visszatérhetnek a békés és biztonságos élethez, a mostani gázai tűzszünet pedig a második ilyen.

És hiszem, hogy hosszú évtizedek sikertelen kísérletei után ez a megoldás valóban békét hozhat a Közel-Keletre. És el kell mondanom, hogy hálásak vagyunk neki, mert neki köszönhető, hogy a Hamász az utolsó magyar túszt is szabadon engedte. Nélküle ez nem lett volna lehetséges

– mondta.

Végül pedig közölte, hogy a nap folyamán találkozik Gyenisz Manturov és Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettesekkel, illetve a Gazprom és a Roszatom vezérigazgatójával, Alekszej Millerrel és Alekszej Lihacsovval is.

