Újabb elszólás

54 perce

Súlyosan érintené a gazdákat is a Tisza Párt megszorítócsomagja (videó)

Címkék#Tarr Zoltán#Ukrajna#mezőgazdaság#Magyar Péter

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke szerint át kell gondolni a mezőgazdasági támogatások rendszerét.

MW
Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke és európai parlamenti képviselője

Forrás: MTI

Fotó: Krizsán Csaba

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke azt tanácsolja a magyar gazdáknak, hogy ne versenyezzenek Ukrajnával – írja a Magyar Nemzet.

A lap cikke szerint

Magyar Péter embere még február elején, egy sárospataki felszólalásában egyértelművé tette, hogy átalakítanák a mezőgazdasági támogatások rendszerét, ami egyenlő azzal, hogy megszorításokra készülnek. Szerinte a magyar mezőgazdaság nagyon rossz állapotban van.

Tarr Zoltán ezt követően lenézően nyilatkozott a magyar gazdákról.

„Ezer és egy probléma van ezzel. Hozzá kell alaposan nyúlni, ami nem lesz könnyű, hiszen nagyon sokan viszonylag jól elvannak anyagilag azokból a... vagy inkább így fogalmazok, nem érdekeltek abban, hogy magasabb hozzáadott értékű, több törődéssel létrehozott terméket készítsenek.”

Ma Magyarországon nagyjából egy nyolcnapos felkészüléssel bárkiből lehet aranykalászos gazda és kezdhet el termelni...

További részletekért kattintson.

 

