Tisza Párt

1 órája

Magyar Péterék adatszivárgási botránya újabb ukrán kapcsolatra világított rá

Címkék#Tisza Párt#Magyarország#applikáció#Orbán Viktor#adatok

A Tisza Párt mobilalkalmazásából csaknem húszezer ember személyes adatai szivárogtak ki. A Magyar Nemzet cikke szerint a fiaskó nem csak azoknak kellemetlen, akiknek a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, hanem Magyar Péteréknek is, hiszen kiderült egy újabb ukrán kapcsolatuk is. A történtekre Orbán Viktor miniszterelnök is reagált.

MW
Magyar Péterék adatszivárgási botránya újabb ukrán kapcsolatra világított rá

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balázs

Akinek egy ukrán kém szervez programokat, aki az Európai Parlament nyíltan ukránpárti frakciójában ül, akinek az ukrán elnök a vezérszurkolója, és akinek még az applikációját is ukránok fejlesztik, attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit

– mutatott rá Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán, miután a Tisza Párt mobilalkalmazásából közel húszezer ember személyes adatai szivárogtak ki, írja a Magyar Nemzet.

A lap cikke szerint nem ez az első eset, hogy Magyar Péter pártjától személyes adatok szivárognak ki. Korábban már nyilvánosságra kerültek a baloldali párttól több száz aktivistájuk adatai, akiket ráadásul becsmérlő módon listáztak.

A Tisza Világ alkalmazásból most kiszivárgott hatalmas mennyiségű személyes adat között olyan információk szerepelnek, mint

  • a felhasználók neve,
  • anyja neve,
  • lakcíme,
  • e-mail-címe
  • és telefonszáma.

Sőt az érintettek tényleges lokációja is nyilvánosságra került, valamint az is megtalálható a felületen, hogy melyik egyéni választókerületbe tartoznak az adatszivárgás áldozatai.

Ráadásul az is kiderült, hogy az alkalmazás mögött egy ukrán cég állhat.

Mindezt Magyar Péter nem tagadta.

 

