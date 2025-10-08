Magyar Péter igyekszik kézivezéreltté tenni a Tisza Párt előválasztását

Sok más pártszervezési ügyhöz hasonlóan kézivezéreltté igyekszik tenni Magyar Péter a Tisza Párt előválasztását is – értesült a Magyar Nemzet. A pártelnök ugyanis a lap információi szerint egyértelmű jelzést fog küldeni a szigettagoknak, hogy ki a megfelelő jelölt a három induló közül, akikre szavazni lehet majd.

Nagyon biztosra mennek. Minden körzetben lesz két rém gyenge és egy erősebb jelölt. A szavazás pedig a Nemzet hangjához hasonlóan teljesen átláthatatlanul zajlik majd, csak a Tisza Világ appon keresztül. Ez garantálja, hogy csak a Magyar Péter által preferált jelöltek nyerhessenek

– állította a Magyar Nemzet forrása, aki az egész előválasztást egy cirkusznak nevezte.