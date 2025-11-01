1 órája
Putyin megölésére utalgatott Zelenszkij
Az ukrán elnök szerint mindenki tudja, hogyan végződne, ha az orosz elnök Pokrovszkba látogatna.
Volodimir Zelenszkij nemrég bejelentette, hogy információi szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök Pokrovszkba akar jönni. Az ukrán elnök szerint ha az orosz elnök a donyecki fronton található településre látogat, meg fogják ölni – írja a Magyar nemzet a Strana Today alapján.
Az ukrán elnök erről az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetőjével, Vaszil Maljukkal folytatott találkozója után beszélt az elnöki hivatalban, a média képviselői előtt.
Putyin azt mondja, hogy Pokrovszkba jön. Tehát kérem, ha Pokrovszkba jön, mindenki tapsolni fog, mert mindannyian tudjuk, hogy hogyan fog ez végződni
– mondta az elnök, utalva rá, hogy az ukránok megpróbálhatják majd megölni az orosz elnököt.
Volodimir Zelenszkij a Pokrovszkban állomásozó orosz csapatokról szóló hírekre is reagált: „oroszok vannak Pokrovszkban. Az erőink apránként likvidálják őket” – hangsúlyozta.
Érdemes megjegyezni, hogy Putyin nem fejezte ki szándékát Pokrovszk meglátogatására. Azt javasolta, hirdessenek tűzszünetet a városban, hogy az újságírók bejuthassanak oda, ezt azonban az ukrán fél felháborodással fogadta.