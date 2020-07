A Facebok eltávolította Trump volt tanácsadója és a brazil elnök fiainak fiókjait

A cég félrevezető információkat közlő, valamint nem megfelelő magatartást tanúsító oldalakat távolított el.

A Facebok eltávolította Donald Trump amerikai elnök egyik korábbi tanácsadója, Roger Stone, valamint Jair Bolsonaro brazil elnök két fiának fiókjait – jelentette be szerdán Nathaniel Gleicher, a Facebook internetbiztonságért felelős vezetője.

Az indoklás szerint Roger Stone „nem megfelelő magatartást” tanúsított és az oldalán „félrevezető információkat” tett közzé.

Stone, akinek a jövő héten kell börtönbe vonulnia 40 hónapos büntetésének letöltésére, a Facebookhoz tartozó Instagramon is naponta jelentetett meg bejegyzést arról, hogy milyen erőfeszítéseket tesz a börtönbe vonulás elkerüléséért és azért, hogy kegyelmet kapjon az elnöktől. Bejegyzései szerda este már sem a Facebookon, sem az Instagramon nem voltak elérhetőek.

Gleicher szerint egy sor, hamis információkat közlő más oldalt és egy Facebook-csoportot is létrehoztak, amelyek mindegyike valamilyen módon kötődött Stone-hoz. A Facebook-vezető nem közölt erről részleteket, csupán annyit szögezett le: az oldalakról kiderült, hogy hamisak, létrehozóik közül néhányan floridai állampolgárokként tüntették fel magukat, és dicsérő bejegyzéseket tettek közzé Stone-ról, vagy saját, szintén Stone-t dicsérő Facebook-bejegyzéseiket kommentálták pozitívan, azt a benyomást keltve így, mintha a volt tanácsadó népszerű ember volna.

A Facebook vizsgálódásai szerint az az eltávolított Facebook-csoport, amelynek Roger Stone is tagja volt, 2015 és 2017 között nagyon aktív volt, rendszeresen tett közzé információkat és kommentárokat. A többi között beszámolt a floridai helyi politikáról, reklámozta Stone könyveit, vagy népszerűsítette a WikiLeaks kiszivárogtató portálnak Hillary Clinton, a demokraták 2016-os elnökjelöltje számítógépéről meghackelt elektronikus leveleit. A csoport 2018-tól inkább hallgatott, majd 2019 novemberében ismét rövid időre aktivizálódott. Akkor ítélték ugyanis 40 hónapig tartó börtönbüntetésre Stone-t azért, mert az oroszoknak a 2016-os amerikai választások idején játszott szerepét vizsgáló Mueller-bizottság és a kongresszus előtt hamis állításokat tett, továbbá tanúkat akart befolyásolni.

Közleményében Gleicher leszögezte: nemcsak a hamis oldalakat, hanem a már nem aktív Facebook-csoportot is eltávolítják, mert a médiavállalat megfigyelései szerint egyeztetve tették közzé bejegyzéseiket. Utalt a vállalatvezető arra is, hogy Stone Facebook-csoportja korábban kapcsolatban állt egy Proud Boys (Büszke Fiúk) nevű szélsőjobboldali csoporttal is, amelyet már 2018-ban kitiltottak a platformról.

Roger Stone szerda este közleményben utasította vissza, hogy köze lett volna a sajátján kívül más Facebook-oldalakhoz is. Ez „határozottan és bizonyíthatóan hamis állítás” – fogalmazott. Hozzátette: „a cenzúra még eklatánsabb megnyilvánulása, hogy kitiltanak olyan embereket, akik esetleg úgy döntöttek, hogy válaszolnak általam közzétett bejegyzésekre”.

Az amerikai médiaóriás szerdán eltávolított más, álláspontja szerint félrevezető információkat közlő oldalakat is, köztük Jair Bolsonaro brazil elnök munkatársainak és két fia, illetve az ő munkatársaik oldalait. Bolsonaro két fiát és követőiket a Facebook szintén azzal vádolta meg, hogy egyeztetett kampányt folytatnak a platformon apjuk népszerűsítésére, és politikai vetélytársai lejáratására. Az ötgyermekes brazil elnök két fia szintén politikus: Eduardo Bolsonaro képviselő, Flavio Bolsonaro pedig szenátor.